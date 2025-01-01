Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами: в областях - аварійні відключення

Росія масовано атакувала Україну ракетами й дронами: в областях - аварійні відключення
Уранці 15 січня російські війська завдали масованого удару по Україні із застосуванням крилатих, балістичних ракет та безпілотників.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, пише Громадське.

Ще після півночі стало відомо про застосування російських безпілотників для удару по Україні. Ближче до 6 ранку військові попередили про ракетну небезпеку.

Моніторингові канали писали про зліт трьох бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья», а згодом також злетів носій «кинджалів» МіГ-31К.

Після цього Повітряні сили казали про входження крилатих ракет у повітряний простір України, а також попереджали про балістичну загрозу для Харкова.

Згодом там чули вибухи, повідомляло «Суспільне», а на околицях Черкас працює протиповітряна оборона.

Через обстріл України Оперативне командування Збройних сил Польщі оголосило про підняття військової авіації. Там залучили «усі наявні сили та засоби»: бойові пари вийшли на чергування, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки привели «у найвищий стан готовності».

В «Укренерго» повідомили, що через масовану ракетну атаку у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях застосують аварійні відключення електроенергії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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