Ще звечора не повернувся додому: у Луцьку розшукують 11-річного хлопчика

Ще звечора не повернувся додому: у Луцьку розшукують 11-річного хлопчика
Співробітники поліції розшукують у Луцьку хлопчика, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, досі його немає, всі наряди поліції орієнтовані на пошуки дитини.

"Усі, хто має інформацію про місце перебування юнака, чи побачить хлопця, просимо телефонувати на лінію 102 або 050-484-5324", - наголошують у поліції.

Розшукується: Куценко Роман Романович, 11 років.

Ріст: 150 см, худорлявої тілобудови, світле волосся.

Одягнутий: у спортивну куртку синього кольору, чорні спортивні штани, чорні кросівки, чорну шапку із надписом «Nike».
Ще звечора не повернувся додому: у Луцьку розшукують 11-річного хлопчика

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Теги: Луцьк, дитина, поліція, розшук
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Коментарі 1
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Він вже "зникав" 29 вересня минулого року. Батьків треба бити по спині оглоблею, щов відчували хоч якусь відповідальність за дитину.
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