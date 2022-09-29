Ще звечора не повернувся додому: у Луцьку розшукують 11-річного хлопчика

Співробітники поліції розшукують у Луцьку хлопчика, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, досі його немає, всі наряди поліції орієнтовані на пошуки дитини."Усі, хто має інформацію про місце перебування юнака, чи побачить хлопця, просимо телефонувати на лінію 102 або 050-484-5324", - наголошують у поліції., 11 років.150 см, худорлявої тілобудови, світле волосся.у спортивну куртку синього кольору, чорні спортивні штани, чорні кросівки, чорну шапку із надписом «Nike».