Ще звечора не повернувся додому: у Луцьку розшукують 11-річного хлопчика
Сьогодні, 08:23
Співробітники поліції розшукують у Луцьку хлопчика, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, досі його немає, всі наряди поліції орієнтовані на пошуки дитини.
"Усі, хто має інформацію про місце перебування юнака, чи побачить хлопця, просимо телефонувати на лінію 102 або 050-484-5324", - наголошують у поліції.
Розшукується: Куценко Роман Романович, 11 років.
Ріст: 150 см, худорлявої тілобудови, світле волосся.
Одягнутий: у спортивну куртку синього кольору, чорні спортивні штани, чорні кросівки, чорну шапку із надписом «Nike».
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, досі його немає, всі наряди поліції орієнтовані на пошуки дитини.
"Усі, хто має інформацію про місце перебування юнака, чи побачить хлопця, просимо телефонувати на лінію 102 або 050-484-5324", - наголошують у поліції.
Розшукується: Куценко Роман Романович, 11 років.
Ріст: 150 см, худорлявої тілобудови, світле волосся.
Одягнутий: у спортивну куртку синього кольору, чорні спортивні штани, чорні кросівки, чорну шапку із надписом «Nike».
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Коментарі 1
Він вже "зникав" 29 вересня минулого року. Батьків треба бити по спині оглоблею, щов відчували хоч якусь відповідальність за дитину.
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