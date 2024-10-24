На війні загинув воїн з Нововолинська Олег Гелевич





Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



"13 січня на Харківщині загинув Олег Гелевич, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - написав міський голова.



Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову безжальна війна забрала життя Героя з Волині.Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус."13 січня на Харківщині загинув Олег Гелевич, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - написав міський голова.Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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