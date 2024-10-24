На війні загинув воїн з Нововолинська Олег Гелевич

На війні загинув воїн з Нововолинська Олег Гелевич
Знову безжальна війна забрала життя Героя з Волині.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"13 січня на Харківщині загинув Олег Гелевич, 1982 року народження. Житель Нововолинська", - написав міський голова.

Інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, Україна, війна, загибель, смерть, Харківщина
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