На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
14 січня о 18:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Черче Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

На місці пожежі працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Черче. На гасіння подали 2 водяних ствола, локалізували загорання о 19:00, а ліквідували о 19:33.

Потерпілих немає. Причина пожежі: недолік конструкції димаря.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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