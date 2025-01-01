На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:51
14 січня о 18:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Черче Камінь-Каширського району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Черче. На гасіння подали 2 водяних ствола, локалізували загорання о 19:00, а ліквідували о 19:33.
Потерпілих немає. Причина пожежі: недолік конструкції димаря.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місці пожежі працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Черче. На гасіння подали 2 водяних ствола, локалізували загорання о 19:00, а ліквідували о 19:33.
Потерпілих немає. Причина пожежі: недолік конструкції димаря.
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