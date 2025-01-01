На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



На місці пожежі працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Черче. На гасіння подали 2 водяних ствола, локалізували загорання о 19:00, а ліквідували о 19:33.



Потерпілих немає. Причина пожежі: недолік конструкції димаря.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 січня о 18:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в с. Черче Камінь-Каширського району.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.На місці пожежі працювали підрозділи 8 ДПРЧ м. Камінь-Каширський та МПО с. Черче. На гасіння подали 2 водяних ствола, локалізували загорання о 19:00, а ліквідували о 19:33.Потерпілих немає. Причина пожежі: недолік конструкції димаря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію