НМТ-2025: скільки учасників на Волині складатимуть тестування
Сьогодні, 10:37
На Волині основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році складатимуть орієнтовно 10-11 тисяч випускників.
Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. З її слів, цього року важко спрогнозувати точну цифру через рекордну кількість учасників НМТ торік.
"Минулого року було майже 12 з половиною тисяч учасників. Ці дані ми можемо вже порівнювати з даними доковідного періоду — у 2018-2019 роках було приблизно стільки ж учасників", — каже Алла Корнейко.
З її слів, торік вперше в НМТ взяла участь велика кількість випускників попередніх років — це 27%.
Коли стартує реєстрація на НМТ
Реєстрація на основну сесію розпочнеться 6 березня і триватиме майже місяць — до 3 квітня, зазначила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.
"Ще у травні буде нетривала реєстрація на додаткову сесію. Відразу наголошую, що на додатковий період ми очікуємо тих, хто з поважних причин не зможе зареєструватися в основний період або кому буде відмовлено в реєстрації під час основної сесії", — зазначає освітянка.
За словами Алли Корнейко, з 6 березня по 3 квітня на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень працюватиме реєстраційно-консультативний пункт, де надаватимуть допомогу усім, хто не зможе зареєструватися вдома.
Де можна пройти пробне тестування
Пробне тестування скасоване уже кілька років, для майбутніх учасників НМТ доступні демонстраційні версії тестів з кожного предмету, каже Алла Корнейко. У 2025 році на НМТ три предмети обов'язкові: українська мова, математика та історія України та дев'ять предметів, з яких один — на вибір.
Є можливість пройти демонстраційні тести на час. За словами освітянки, вони розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Каже: на цих сайтах випускникам доступна й велика кількість тестів минулих років.
Зміни у НМТ-2025
Як розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, у 2025 році відбулися зміни у змісті тесту з історії України.
"Торік були хронологічні рамки та певні обмеження матеріалу з цього предмету у НМТ. Цього року маємо зміни — у тестування увійшов період з найдавніших часів з історії України до сьогодення. До речі, оновлена демонстраційна версія тесту з історії України уже розроблена і доступна майбутнім учасникам", — говорить Алла Корнейко.
Як додала освітянка, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко. З її слів, цього року важко спрогнозувати точну цифру через рекордну кількість учасників НМТ торік.
"Минулого року було майже 12 з половиною тисяч учасників. Ці дані ми можемо вже порівнювати з даними доковідного періоду — у 2018-2019 роках було приблизно стільки ж учасників", — каже Алла Корнейко.
З її слів, торік вперше в НМТ взяла участь велика кількість випускників попередніх років — це 27%.
Коли стартує реєстрація на НМТ
Реєстрація на основну сесію розпочнеться 6 березня і триватиме майже місяць — до 3 квітня, зазначила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.
"Ще у травні буде нетривала реєстрація на додаткову сесію. Відразу наголошую, що на додатковий період ми очікуємо тих, хто з поважних причин не зможе зареєструватися в основний період або кому буде відмовлено в реєстрації під час основної сесії", — зазначає освітянка.
За словами Алли Корнейко, з 6 березня по 3 квітня на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень працюватиме реєстраційно-консультативний пункт, де надаватимуть допомогу усім, хто не зможе зареєструватися вдома.
Де можна пройти пробне тестування
Пробне тестування скасоване уже кілька років, для майбутніх учасників НМТ доступні демонстраційні версії тестів з кожного предмету, каже Алла Корнейко. У 2025 році на НМТ три предмети обов'язкові: українська мова, математика та історія України та дев'ять предметів, з яких один — на вибір.
Є можливість пройти демонстраційні тести на час. За словами освітянки, вони розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Каже: на цих сайтах випускникам доступна й велика кількість тестів минулих років.
Зміни у НМТ-2025
Як розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, у 2025 році відбулися зміни у змісті тесту з історії України.
"Торік були хронологічні рамки та певні обмеження матеріалу з цього предмету у НМТ. Цього року маємо зміни — у тестування увійшов період з найдавніших часів з історії України до сьогодення. До речі, оновлена демонстраційна версія тесту з історії України уже розроблена і доступна майбутнім учасникам", — говорить Алла Корнейко.
Як додала освітянка, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Цілилися по газових об'єктах та енергетиці: росія атакувала Україну 40 ракетами і 70 дронами, - Зеленський
Сьогодні, 11:24
Яка ситуація на фронті станом на ранок 15 січня
Сьогодні, 11:05
НМТ-2025: скільки учасників на Волині складатимуть тестування
Сьогодні, 10:37
На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО
Сьогодні, 10:04
На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:51