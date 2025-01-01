НМТ-2025: скільки учасників на Волині складатимуть тестування





Про це у коментарі Алла Корнейко. З її слів, цього року важко спрогнозувати точну цифру через рекордну кількість учасників НМТ торік.



"Минулого року було майже 12 з половиною тисяч учасників. Ці дані ми можемо вже порівнювати з даними доковідного періоду — у 2018-2019 роках було приблизно стільки ж учасників", — каже Алла Корнейко.



З її слів, торік вперше в НМТ взяла участь велика кількість випускників попередніх років — це 27%.



Коли стартує реєстрація на НМТ



Реєстрація на основну сесію розпочнеться 6 березня і триватиме майже місяць — до 3 квітня, зазначила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень.



"Ще у травні буде нетривала реєстрація на додаткову сесію. Відразу наголошую, що на додатковий період ми очікуємо тих, хто з поважних причин не зможе зареєструватися в основний період або кому буде відмовлено в реєстрації під час основної сесії", — зазначає освітянка.



За словами Алли Корнейко, з 6 березня по 3 квітня на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень працюватиме реєстраційно-консультативний пункт, де надаватимуть допомогу усім, хто не зможе зареєструватися вдома.



Де можна пройти пробне тестування



Пробне тестування скасоване уже кілька років, для майбутніх учасників НМТ доступні демонстраційні версії тестів з кожного предмету, каже Алла Корнейко. У 2025 році на НМТ три предмети обов'язкові: українська мова, математика та історія України та дев'ять предметів, з яких один — на вибір.



Є можливість пройти демонстраційні тести на час. За словами освітянки, вони розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Каже: на цих сайтах випускникам доступна й велика кількість тестів минулих років.



Зміни у НМТ-2025



Як розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, у 2025 році відбулися зміни у змісті тесту з історії України.



"Торік були хронологічні рамки та певні обмеження матеріалу з цього предмету у НМТ. Цього року маємо зміни — у тестування увійшов період з найдавніших часів з історії України до сьогодення. До речі, оновлена демонстраційна версія тесту з історії України уже розроблена і доступна майбутнім учасникам", — говорить Алла Корнейко.



Як додала освітянка, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році складатимуть орієнтовно 10-11 тисяч випускників.Про це у коментарі Суспільному розповіла завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти. З її слів, цього року важко спрогнозувати точну цифру через рекордну кількість учасників НМТ торік."Минулого року було майже 12 з половиною тисяч учасників. Ці дані ми можемо вже порівнювати з даними доковідного періоду — у 2018-2019 роках було приблизно стільки ж учасників", — каже Алла Корнейко.З її слів, торік вперше в НМТ взяла участь велика кількість випускників попередніх років — це 27%.Реєстрація на основну сесію розпочнеться 6 березня і триватиме майже місяць — до 3 квітня, зазначила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень."Ще у травні буде нетривала реєстрація на додаткову сесію. Відразу наголошую, що на додатковий період ми очікуємо тих, хто з поважних причин не зможе зареєструватися в основний період або кому буде відмовлено в реєстрації під час основної сесії", — зазначає освітянка.За словами Алли Корнейко, з 6 березня по 3 квітня на базі відділу ЗНО і моніторингових досліджень працюватиме реєстраційно-консультативний пункт, де надаватимуть допомогу усім, хто не зможе зареєструватися вдома.Пробне тестування скасоване уже кілька років, для майбутніх учасників НМТ доступні демонстраційні версії тестів з кожного предмету, каже Алла Корнейко. У 2025 році на НМТ три предмети обов'язкові: українська мова, математика та історія України та дев'ять предметів, з яких один — на вибір.Є можливість пройти демонстраційні тести на час. За словами освітянки, вони розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти та Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Каже: на цих сайтах випускникам доступна й велика кількість тестів минулих років.Як розповіла завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, у 2025 році відбулися зміни у змісті тесту з історії України."Торік були хронологічні рамки та певні обмеження матеріалу з цього предмету у НМТ. Цього року маємо зміни — у тестування увійшов період з найдавніших часів з історії України до сьогодення. До речі, оновлена демонстраційна версія тесту з історії України уже розроблена і доступна майбутнім учасникам", — говорить Алла Корнейко.Як додала освітянка, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.

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