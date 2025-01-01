Цілилися по газових об'єктах та енергетиці: росія атакувала Україну 40 ракетами і 70 дронами, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни намагалися атакувати українську енергетичну та газову інфраструктуру.Про це він розповів у телеграм-каналі."Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів. Завдяки нашій ППО, усім задіяним підрозділам зберігаємо роботу нашої енергетичної системи", - йдеться у повідомленні.Він також нагадав, що партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі «Рамштайн» «дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю». Зокрема, йдеться про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет для захисту України."Ми вдячні всім, хто допомагає нашій державі. Але йдеться не тільки про нашу державу. Саме зараз захистом України зʼясовується, чи здатна Європа і загалом демократичний світ зупиняти війни – надійно та на довгий час", - додав Зеленський.