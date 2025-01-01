«Спали» ФСБшника»: СБУ проводить інформкампанію для протидії вербуванню молоді спецслужбами рф (відео)





Про це йдеться на



Зазначають, що такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.



Однією зі складових інформаційної кампанії є соціальний відеоролик «Спали» ФСБшника», підготований СБУ спільно з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. Відео інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно «полюють» саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні «підробітки».



Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість «легких грошей» фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув’язнення.



На відео показана історія двох неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.







Використовуючи ключовий меседж – «Не пали своїх! «Спали» ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.



Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.



Станом на сьогодні до чат-боту «Спали» ФСБшника», який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб рф залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких – дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України спільно з Національною поліцією продовжує загальнонаціональну інформаційну кампанію «Спали» ФСБшника». Вона спрямована на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами та запобіганню підпалам, терактам і диверсіям.Про це йдеться на сайті СБУ.Зазначають, що такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов чи їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. І за них передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.Однією зі складових інформаційної кампанії є соціальний відеоролик «Спали» ФСБшника», підготований СБУ спільно з відомим українським кінорежисером Любомиром Левицьким. Відео інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини. Адже російські спецслужби активно «полюють» саме на неповнолітніх в інтернеті, пропонуючи злочинні «підробітки».Протягом 2024 року СБУ та Нацполіція затримали понад 450 осіб, які за дорученням російських кураторів займалися підпалами в Україні. Фактично українські правоохоронці знаходять усіх виконавців злочинів. І замість «легких грошей» фігуранти отримують підозру від СБУ і перспективу тюремного ув’язнення.На відео показана історія двох неповнолітніх – хлопця й дівчини, які погодилися на пропозицію кураторів із російського ФСБ вчинити злочин, але були затримані українською спецслужбою.Використовуючи ключовий меседж – «Не пали своїх! «Спали» ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» ФСБшника» t.me/spaly_fsb_bot.Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки. Отримані дані допоможуть СБУ ще ефективніше протидіяти розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.Станом на сьогодні до чат-боту «Спали» ФСБшника», який запрацював у середині грудня 2024 року, вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб рф залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких – дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.

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