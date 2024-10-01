П'яний волинянин викрав авто, що стояло на подвір'ї

Зловмиснику, який викрав транспортний засіб у Володимирі, слідчі оголосили про підозру.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Вчора зранку, 14 січня, до поліції Володимира звернувся місцевий мешканець про те, що з його власного подвірʼя викрали транспортний засіб Peugeot.У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години. За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто. Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. За скоєне йому тепер загрожує до 5 років увʼязнення.Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.