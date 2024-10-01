П'яний волинянин викрав авто, що стояло на подвір'ї

П'яний волинянин викрав авто, що стояло на подвір'ї
Зловмиснику, який викрав транспортний засіб у Володимирі, слідчі оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Вчора зранку, 14 січня, до поліції Володимира звернувся місцевий мешканець про те, що з його власного подвірʼя викрали транспортний засіб Peugeot.

У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години. За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто. Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.

Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. За скоєне йому тепер загрожує до 5 років увʼязнення.
П'яний волинянин викрав авто, що стояло на подвір'ї

Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.

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Теги: авто, викрадення, волинянин
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