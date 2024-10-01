П'яний волинянин викрав авто, що стояло на подвір'ї
Сьогодні, 12:45
Зловмиснику, який викрав транспортний засіб у Володимирі, слідчі оголосили про підозру.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вчора зранку, 14 січня, до поліції Володимира звернувся місцевий мешканець про те, що з його власного подвірʼя викрали транспортний засіб Peugeot.
У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години. За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто. Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.
Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. За скоєне йому тепер загрожує до 5 років увʼязнення.
Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Вчора зранку, 14 січня, до поліції Володимира звернувся місцевий мешканець про те, що з його власного подвірʼя викрали транспортний засіб Peugeot.
У результаті поліцейської спецоперації та залучення нарядів поліції до пошуків автівку виявили за кілька десятків кілометрів менш, ніж за пів години. За кермом перебував 30-річний молодик, який не зміг пояснити, навіщо викрав авто. Фігурант мав ознаки сп’яніння та пройшов освідування.
Порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі оголосили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. За скоєне йому тепер загрожує до 5 років увʼязнення.
Тривають подальші процесуальні та слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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