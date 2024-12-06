На Волині 32-річний чоловік пограбував односельчанку

На Волині 32-річний чоловік пограбував односельчанку
У Володимирському районі поліцейські затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 14 січня, до поліції Володимира звернулась 89-річна мешканка села Новосілки про те, що її знайомий ввечері проник до її помешкання та відкрито викрав у неї цінні речі.

У результаті оперативних дій працівники сектору кримінальної поліції спільно із сектором реагування патрульної поліції встановили місце перебування грабіжника. Це 32-річний односельчанин заявниці. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
На Волині 32-річний чоловік пограбував односельчанку

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
На Волині 32-річний чоловік пограбував односельчанку


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Теги: Волинь, грабіж, поліція
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