На Волині 32-річний чоловік пограбував односельчанку

У Володимирському районі поліцейські затримали чоловіка, який пограбував пенсіонерку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 14 січня, до поліції Володимира звернулась 89-річна мешканка села Новосілки про те, що її знайомий ввечері проник до її помешкання та відкрито викрав у неї цінні речі.У результаті оперативних дій працівники сектору кримінальної поліції спільно із сектором реагування патрульної поліції встановили місце перебування грабіжника. Це 32-річний односельчанин заявниці. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.