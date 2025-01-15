Рада підтримала можливість направляти підрозділи ЗСУ за кордон у період дії воєнного стану

Рада підтримала можливість направляти підрозділи ЗСУ за кордон у період дії воєнного стану
Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада підтримала можливість направляти підрозділи Збройних Сил України за кордон у період дії воєнного стану (законопроєкт № 12378).

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали в цілому 317 народних обранців, пише LB.ua.

Зокрема, законопроєктом передбачає, що у період дії воєнного стану:

- підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН;

- рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії. Президент приймає рішення разом із поданням до Ради відповідного законопроєкту, який парламент має схвалити.

у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.

Також президент у поданні має вказати інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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