Рада підтримала можливість направляти підрозділи ЗСУ за кордон у період дії воєнного стану





Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, законопроєкт підтримали в цілому 317 народних обранців, пише



Зокрема, законопроєктом передбачає, що у період дії воєнного стану:



- підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН;



- рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії. Президент приймає рішення разом із поданням до Ради відповідного законопроєкту, який парламент має схвалити.



у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.



Також президент у поданні має вказати інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 15 січня, Верховна Рада підтримала можливість направляти підрозділи Збройних Сил України за кордон у період дії воєнного стану (законопроєкт № 12378).Як повідомив нардеп, законопроєкт підтримали в цілому 317 народних обранців, пише LB.ua Зокрема, законопроєктом передбачає, що у період дії воєнного стану:- підрозділи ЗСУ можуть перебувати за кордоном для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН;- рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає президент України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття такої агресії. Президент приймає рішення разом із поданням до Ради відповідного законопроєкту, який парламент має схвалити.у період дії воєнного стану, положення цього Закону будуть застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території.Також президент у поданні має вказати інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їх озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

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