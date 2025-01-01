Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Лащуком
Сьогодні, 13:42
16 січня відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Лащуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У четвер, 16 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Лащука Андрія Анатолійовича (03.05.1984 року народження), який загинув 12 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У четвер, 16 січня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Лащука Андрія Анатолійовича (03.05.1984 року народження), який загинув 12 січня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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