Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації





Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, пише



За закон №12404 про продовження воєнного стану проголосували 315 народних депутатів.



Також 310 депутатів підтримали закон №12405 про продовження загальної мобілізації на той самий термін, повідомив Железняк.



Якщо закон підпише президент Володимир Зеленський, це стане вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.



Воєнний стан: про що варто пам'ятати?



Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.



Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.



Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.



Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.



Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.



Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.



Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів — до 9 травня.Про це повідомили народні депутатита, пише Громадське За закон №12404 про продовження воєнного стану проголосували 315 народних депутатів.Також 310 депутатів підтримали закон №12405 про продовження загальної мобілізації на той самий термін, повідомив Железняк.Якщо закон підпише президент, це стане вже 14-м продовженням воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.Під час воєнного стану в країні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.Окрім того, можуть запровадити трудову повинність, обов’язкові суспільно корисні роботи або примусове відчуження приватного майна. Також можливий перехід різних установ та організацій усіх форм власності на роботу на користь оборони.Можлива заборона діяльності певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти незалежності України.Під час воєнного стану неможливо припинити повноваження Верховної Ради, уряду, судів, омбудсмена та деяких інших органів влади. Не можна внести зміни до Конституції та провести вибори.Натомість Основний Закон країни не передбачає такої можливості для президента, і жодним іншим документом — законом чи постановою — продовжити повноваження глави держави до завершення воєнного стану не можна.Згідно із законом, під час воєнного стану влада й військове командування мають право перевіряти документи, оглядати речі, багаж, вантаж, транспорт і приватне майно.Також в Україні можуть забороняти проведення мирних зібрань, мітингів, походів і демонстрацій та інших масових заходів. Може обмежуватися право на вільне пересування.

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