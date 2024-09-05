24-річний волинянин збирався незаконно перейти кордон та намагався втекти від прикордонників





Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники



Тож днями, в ході проведення перевірочних заходів в контрольованому прикордонному районі, наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів Ковельщини. Вийшовши з транспортного засобу, один з подорожніх, вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували й наздогнали молодика.



Під час з'ясування причин такої поведінки громадянина, охоронці кордону встановили, що останній планував незаконно перетнути держрубіж. До закордонної подорожі ретельно готувався, зокрема запасся необхідними речами та спорядженням, а також іноземною валютою.



Порушника прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Крім того, волинянину доведеться відповідати перед судом і за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину кордону 24-річним жителем Ковельського району.Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники Держприкордонслужби отримали заздалегідь.Тож днями, в ході проведення перевірочних заходів в контрольованому прикордонному районі, наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів Ковельщини. Вийшовши з транспортного засобу, один з подорожніх, вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували й наздогнали молодика.Під час з'ясування причин такої поведінки громадянина, охоронці кордону встановили, що останній планував незаконно перетнути держрубіж. До закордонної подорожі ретельно готувався, зокрема запасся необхідними речами та спорядженням, а також іноземною валютою.Порушника прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Крім того, волинянину доведеться відповідати перед судом і за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України.

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