24-річний волинянин збирався незаконно перейти кордон та намагався втекти від прикордонників

24-річний волинянин збирався незаконно перейти кордон та намагався втекти від прикордонників
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного перетину кордону 24-річним жителем Ковельського району.

Інформацію про ймовірного правопорушника оперативники Держприкордонслужби отримали заздалегідь.

Тож днями, в ході проведення перевірочних заходів в контрольованому прикордонному районі, наряд здійснював контроль документів у пасажирів рейсового автобуса, який прямував з обласного центру до одного з населених пунктів Ковельщини. Вийшовши з транспортного засобу, один з подорожніх, вдався до втечі. Прикордонники миттєво зреагували й наздогнали молодика.

Під час з'ясування причин такої поведінки громадянина, охоронці кордону встановили, що останній планував незаконно перетнути держрубіж. До закордонної подорожі ретельно готувався, зокрема запасся необхідними речами та спорядженням, а також іноземною валютою.

Порушника прикордонники доправили до підрозділу та склали відносно нього адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП. Крім того, волинянину доведеться відповідати перед судом і за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України.

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Теги: волинянин, кордон
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