На Волині вибухнула граната: травмувалось двоє людей

На Волині вибухнула граната: травмувалось двоє людей
За фактом вибуху на Ратнівщині поліція проводить слідчі дії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Повідомлення про вибух у с. Заболоття Ковельського району надійшло до поліції уночі.

Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувалось двоє людей, їм надають допомогу у медичному закладі.

На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції та встановлювати деталі інциденту.

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Теги: граната, поліція
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