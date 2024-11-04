На Волині вибухнула граната: травмувалось двоє людей
Сьогодні, 14:15
За фактом вибуху на Ратнівщині поліція проводить слідчі дії.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про вибух у с. Заболоття Ковельського району надійшло до поліції уночі.
Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувалось двоє людей, їм надають допомогу у медичному закладі.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції та встановлювати деталі інциденту.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про вибух у с. Заболоття Ковельського району надійшло до поліції уночі.
Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувалось двоє людей, їм надають допомогу у медичному закладі.
На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції та встановлювати деталі інциденту.
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