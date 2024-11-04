На Волині вибухнула граната: травмувалось двоє людей





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Повідомлення про вибух у с. Заболоття Ковельського району надійшло до поліції уночі.



Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувалось двоє людей, їм надають допомогу у медичному закладі.



На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції та встановлювати деталі інциденту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За фактом вибуху на Ратнівщині поліція проводить слідчі дії.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Повідомлення про вибух у с. Заболоття Ковельського району надійшло до поліції уночі.Попередньо відомо, що вибухнула гранта, через що травмувалось двоє людей, їм надають допомогу у медичному закладі.На місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції та встановлювати деталі інциденту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію