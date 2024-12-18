На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО
Сьогодні, 10:04
Сьогодні, 15 січня, о 08:22 рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та МПО Копачівка виїхали в с. Копачівка Луцького району, де вантажний бус з злетів з дороги в кювет.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Водій вантажного автомобіля Volkswagen у зв'язку із погіршенням погодних умов не впорався з кермуванням та злетів у кювет. На момент прибуття підрозділу в транспортному засобі ніхто не перебував. Рятувальниками за допомогою шанцевого інструменту було від'єднано АКБ, за допомогою лебідки поставлено автомобіль на колеса.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Водій вантажного автомобіля Volkswagen у зв'язку із погіршенням погодних умов не впорався з кермуванням та злетів у кювет. На момент прибуття підрозділу в транспортному засобі ніхто не перебував. Рятувальниками за допомогою шанцевого інструменту було від'єднано АКБ, за допомогою лебідки поставлено автомобіль на колеса.
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