На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО

Сьогодні, 15 січня, о 08:22 рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та МПО Копачівка виїхали в с. Копачівка Луцького району, де вантажний бус з злетів з дороги в кювет.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Водій вантажного автомобіля Volkswagen у зв'язку із погіршенням погодних умов не впорався з кермуванням та злетів у кювет. На момент прибуття підрозділу в транспортному засобі ніхто не перебував. Рятувальниками за допомогою шанцевого інструменту було від'єднано АКБ, за допомогою лебідки поставлено автомобіль на колеса.