На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО

На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО
Сьогодні, 15 січня, о 08:22 рятувальники 3 ДПРЧ м. Рожище та МПО Копачівка виїхали в с. Копачівка Луцького району, де вантажний бус з злетів з дороги в кювет.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Водій вантажного автомобіля Volkswagen у зв'язку із погіршенням погодних умов не впорався з кермуванням та злетів у кювет. На момент прибуття підрозділу в транспортному засобі ніхто не перебував. Рятувальниками за допомогою шанцевого інструменту було від'єднано АКБ, за допомогою лебідки поставлено автомобіль на колеса.
На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО
На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО
На Волині вантажний бус з злетів з дороги в кювет. ФОТО

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Теги: Волинь, ДТП, рятувальники
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