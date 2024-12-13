Обстріл Львівщини: є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури

Обстріл Львівщини: є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури
Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

"Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. Нашим воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань.

Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами.

Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями.

Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", - йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда.

"Жертв і постраждалих нема. Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів.

На місце виїхали всі профільні служби", - зазначив Козицький.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Львівщина, атака
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