Направлявся в інше місто до брата: знайшли зниклого 11-річного лучанина

У Луцьку, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."Завдяки розголосу в медіа та соцмережах на зв’язок з поліцією вийшов його родич та повідомив, що хлопець з товаришем направлявся в інше місто до брата. Наразі з ним усе добре. Його передадуть матері", - йдеться в повідомленні.Поліцейські проводять подальшу перевірку та згодом приймуть процесуальне рішення щодо батьків.Нагадаємо, що повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, всі наряди поліції були орієнтовані на пошуки дитини.