Направлявся в інше місто до брата: знайшли зниклого 11-річного лучанина
Сьогодні, 09:01
У Луцьку розшукали 11-річного хлопчика, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Завдяки розголосу в медіа та соцмережах на зв’язок з поліцією вийшов його родич та повідомив, що хлопець з товаришем направлявся в інше місто до брата. Наразі з ним усе добре. Його передадуть матері", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять подальшу перевірку та згодом приймуть процесуальне рішення щодо батьків.
Нагадаємо, що повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, всі наряди поліції були орієнтовані на пошуки дитини.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"Завдяки розголосу в медіа та соцмережах на зв’язок з поліцією вийшов його родич та повідомив, що хлопець з товаришем направлявся в інше місто до брата. Наразі з ним усе добре. Його передадуть матері", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські проводять подальшу перевірку та згодом приймуть процесуальне рішення щодо батьків.
Нагадаємо, що повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, всі наряди поліції були орієнтовані на пошуки дитини.
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