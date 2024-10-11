Направлявся в інше місто до брата: знайшли зниклого 11-річного лучанина

Направлявся в інше місто до брата: знайшли зниклого 11-річного лучанина
У Луцьку розшукали 11-річного хлопчика, який ще вчора звечора, 14 січня, не повернувся додому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"Завдяки розголосу в медіа та соцмережах на зв’язок з поліцією вийшов його родич та повідомив, що хлопець з товаришем направлявся в інше місто до брата. Наразі з ним усе добре. Його передадуть матері", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські проводять подальшу перевірку та згодом приймуть процесуальне рішення щодо батьків.

Нагадаємо, що повідомлення про його зникнення надійшло близько опівночі від батька. Син пішов з дому ще о 21, всі наряди поліції були орієнтовані на пошуки дитини.

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Теги: Луцьк, хлопчик, розшук
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