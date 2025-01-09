На Волині затвердили критерії для визначення критичності підприємств

На Волині затвердили регіональні критерії для визначення критичності підприємств.Регіональні критерії затверджені розпорядженням від 09.01.2025 року №11 начальника ОВА, погоджені із Міноборони та Мінекономіки, а також зареєстровані в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, - про це повідомили на сайті Волинської ОВА.Отже, згідно розпорядження:«Визначення підприємств, установ, організацій (далі – підприємства), які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Волинської області в особливий період, здійснюється за такими критеріями:1) підприємства є економічно активними з обсягом річних доходів не менше 10 млн грн, що підтверджується копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу за останній звітний період (рік, квартал) або квитанцією про прийняття податкової декларації в разі її подання засобами електронного зв’язку.Кількість застрахованих працівників не менше 10 осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (грошове забезпечення), що підтверджується формою Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року № 113), за останній звітний період (рік, квартал).Роботодавець має здійснювати свою діяльність у Волинській області та сплачувати податки та збори до місцевих бюджетів Волинської області, що підтверджується довідкою Головного управління Державної податкової служби у Волинській області;2) обсяг сплачених суб’єктом господарювання приватного сектору економіки податків та зборів до загального бюджету територіальної громади Волинської області за останній звітний період в розрахунку на одного працівника, серед них податок на доходи фізичних осіб, який не може бути менший від податку, сплаченого з розміру середньої заробітної плати застрахованих осіб – працівників, встановленого абзацом третім підпункту 6 пункту 2 Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2024 року № 650), що підтверджується листом органу місцевого самоврядування територіальної громади Волинської області, в межах якої відповідний суб’єкт господарювання здійснює свою діяльність;3) підприємства, які є оператором об’єкта критичної інфраструктури та включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, що підтверджується копією листа секторального органу у сфері захисту критичної інфраструктури;4) підприємства, що здійснюють експортні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності, що підтверджується копіями договорів на експорт товарів та/або послуг за умови сплати податку на прибуток, що підтверджується довідкою податкового органу, на обліку якого знаходиться підприємство, установа чи організація;5) підприємства державної або комунальної форми власності, засновниками яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування та виробляють товари/ надають послуги, які є критично необхідними для забезпечення життєдіяльності населення (громади), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань і статутом/положенням, а також листом-обґрунтуванням від засновника щодо важливості вироблених товарів або наданих послуг цим підприємством для забезпечення потреб територіальної громади Волинської області;6) підприємства, які на договірній основі здійснюють поставку товарів, робіт, послуг підрозділам Сил безпеки й оборони України, утворених відповідно до чинного законодавства України, в розмірі не менше 10 % від обсягу постачання товарів, робіт, послуг за відповідний звітний період, що підтверджується довідкою підприємства та копіями: чинних договорів на надання послуг, постачання товарів, засвідчених у встановленому порядку, формою податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2016 року № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 січня 2016 року за № 159/28289 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 серпня 2024 року № 400);7) підприємства, що здійснюють діяльність за основним видом (станом на 01 липня 2024 року) згідно з кодами до національного класифікатора ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі – КВЕД), у сферах: сільського, лісового та рибного господарства (секція А: розділ 01 (крім групи 01.7); розділ 02 (крім групи 02.3, 02.4); розділ 03 (крім класу 03.21); добувної промисловості і розроблення кар’єрів (секція В: розділ 05, розділ 08); переробної промисловості (секція С); постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D), водопостачання, каналізації, поводження з відходами (секція E); будівництва (секція F (крім групи 43.9); оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (секція G: розділ 45 (крім груп 45.3, 45.4); розділ 46 (крім груп 46.1, 46.9); розділ 47 (крім груп 47.1, 47.8, 47.9); транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (секція H: розділ 49 (крім класів 49.32, 49,39, 49.41, 49.42, 49.50); розділ 53; інформації та телекомунікацій (секція J); професійної, наукової та технічної діяльності (секція М: розділи 71, 72, 74, 75); державного управління й оборони; обов'язкового соціального страхування (секція О розділ 84 група 84.2 (крім класу 84.23); освіти (секція P (крім групи 85.6); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (секція Q (крім групи 86.6); мистецтва, спорту, розваги та відпочинку (секція R крім класів 90.02, 90.03, розділу 92 групи 93.2), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань за умови сплати податку на прибуток, що підтверджується довідкою податкового органу, на обліку якого знаходиться підприємство, установа чи організація за останній звітний період (рік, квартал), крім неприбуткових установ та організацій і підприємств, які перебувають на спрощеній системі оподаткування – четвертої групи;8) підприємства, що здійснюють сільськогосподарську діяльність:з вирощування:плодових та/або ягідних культур на земельних ділянках площею 5 гектарів та більше;овочевих культур на земельних ділянках площею 15 гектарів та більше;інших сільськогосподарських культур на земельних ділянках площею 50 гектарів та більше, що підтверджується копіями відповідної звітності до контролюючого органу з відміткою про отримання;з розведення:великої рогатої худоби від 25 голів;свиней від 200 голів, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру тварин станом на 1 число місяця, в якому подаються документи;9) релоковані в установленому порядку на територію Волинської області підприємства з територій, що наближені або знаходяться в зоні бойових дій, які:є економічно активними;здійснюють діяльність за основним видом згідно з КВЕДами, передбаченими підпунктом 7 пункту 1 цих Критеріїв;отримали дохід не менше 1 млн грн за останній звітний період (рік, квартал);створили не менше 5 нових робочих місць.Факт релокації та функціонування на території Волинської області підтверджується листом органу місцевого самоврядування, на територію якого підприємство переміщено, копією Податкової декларації та копією форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 02 березня 2023 року № 113), за відповідний звітний період з відмітками (штампами) контролюючого органу або квитанцією про прийняття податкової звітності в разі її подання засобами електронного зв’язку;10) підприємства сфери охорони навколишнього природного середовища, що здійснюють:забезпечення задоволення потреб населення і галузей економіки у водних ресурсах;проєктування, будівництво і реконструкцію систем захисту від шкідливих дій вод, ґрунтових і локальних водопроводів, систем водопостачання та каналізації в сільській місцевості, гідротехнічних споруд, водогосподарських об’єктів;охорону, раціональне використання відтворення об’єктів природно-заповідного фонду;ведення лісового та мисливського господарства;поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;11) провадження виду виробництва або надання послуг, яке забезпечує потреби інших підприємств матеріально-технічних ресурсах, сировині і матеріалах, комплектувальних виробах, відсутність яких призведе до повної зупинки виробництва продукції або надання послуг, що підтверджується листами з обґрунтуванням, копіями укладених договорів та копіями актів виконаних робіт або наданих послуг від одержувача цих матеріально-технічних ресурсів, сировини і матеріалів, комплектувальних виробів.Підставою для прийняття рішення про визначення підприємств, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Волинської області, є відповідність трьом або більше наведеним вище критеріям з обов’язковою наявністю критерію, визначеного підпунктом 2 пункту 1 цих Критеріїв, для суб’єктів господарювання приватного сектору економіки.Підставою для прийняття рішення про визначення підприємств, які мають важливе значення для задоволення потреб територіальних громад Волинської області, є відповідність двом або більше наведеним вище критеріям з обов’язковою наявністю критерію, визначеного підпунктом 5 пункту 1 цих Критеріїв, для державних або комунальних підприємств, установ, організацій, засновниками яких є органи державної влади та органи місцевого самоврядування».Нагадаємо, механізм визначення підприємств критично важливими встановлений Критеріями та Порядком, які затверджені Постановою КМУ №76 від 27 січня 2023 року (зі змінами).Вказаний порядок передбачає, що підприємства для отримання статусу критично важливого повинні підтверджувати відповідність критеріям. Уряд встановив 8 таких критеріїв.Загалом як і раніше, щоб вважатися підприємством, що має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади в особливий період, потрібно відповідати 3-м критеріям зазначеної постанови КМУ.Волинською ОВА розроблено критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки чи потреб громад.Отож, щоб відповідати вищезазначеним критеріям Постанови, підприємству потрібно мати два або більше критерії, затверджених розпорядженням від 09.01.2025 року №11.