Фермер з Волині змінив плуг на кулемет і захищає Батьківщину. ВІДЕО
14 січень, 22:44
Звичайний фермер із Волині, чоловік, батько двох синів. У 2023 року "Чорний" залишив усе, щоб стати на захист рідної землі.
Про це повідомляють у 141-й окремій піхотній бригаді.
Нині землероб із Волині - кулеметник 141-ї окремої механізованої бригади. На передовій, під постійним вогнем, "Чорний" не лише зупиняє ворога, але й рятує життя. Він витягнув із небезпеки понад 12 поранених побратимів, проявляючи мужність і холоднокровність навіть під шквальним обстрілом.
Для когось він боєць, для інших — справжній ангел-охоронець. "Чорний" — приклад незламності та відданості своїй справі.
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Про це повідомляють у 141-й окремій піхотній бригаді.
Нині землероб із Волині - кулеметник 141-ї окремої механізованої бригади. На передовій, під постійним вогнем, "Чорний" не лише зупиняє ворога, але й рятує життя. Він витягнув із небезпеки понад 12 поранених побратимів, проявляючи мужність і холоднокровність навіть під шквальним обстрілом.
Для когось він боєць, для інших — справжній ангел-охоронець. "Чорний" — приклад незламності та відданості своїй справі.
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