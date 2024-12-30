Останній бій прийняв 9 місяців тому: на Донеччині загинув воїн з Волині Василь Калінчик

Останній бій прийняв 9 місяців тому: на Донеччині загинув воїн з Волині Василь Калінчик
Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Знову пекучий біль і гіркий смуток торкнувся Волині.

Звістка про загибель воїна краянина надійшла до Велимченської громади.

"Навіки в строю, наш друг - «КАЛИНА». І знову пекучий біль і гіркий смуток торкнувся Велимченської громади. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Сьогодні після тривалого очікування, підтвердили, що 9 місяців тому, 7 квітня 2024 року під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув старший солдат 68-ї окремої єгерської Бригади, житель села Велимче Калінчик Василь Миколайович 1973 р.н", - про це написала очільниця Велимченської громади Анастасія Павлович.

З перших днів повномасштабного вторгнення росії на українську землю Василь Миколайович разом з синами приєднався до лав місцевого Добровольчого формування, згодом був мобілізований та без вагань став на захист рідної землі.

"Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна… Василь Калінчик, - Воїн по духу, люблячий чоловік, чудовий батько, турботливий брат, надійний друг та вірний побратим. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав", - написала Анастасія Павлович.

У загиблого Героя залишилися дружина Валентина Григорівна, дочка Тетяна, сини Микола й Андрій, сестри Наталія й Галина та брат Іван.

Інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Покровськ, загибель, війна, Велимче, Волинь, втрата, Василь Калінчик
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