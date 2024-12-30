Останній бій прийняв 9 місяців тому: на Донеччині загинув воїн з Волині Василь Калінчик

Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Знову пекучий біль і гіркий смуток торкнувся Волині.Звістка про загибель воїна краянина надійшла до Велимченської громади."Навіки в строю, наш друг - «КАЛИНА». І знову пекучий біль і гіркий смуток торкнувся Велимченської громади. Жорстока війна не перестає нагадувати про себе. Сьогодні після тривалого очікування, підтвердили, що 9 місяців тому, 7 квітня 2024 року під час відсічі та стримування збройної агресії російської федерації в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області загинув старший солдат 68-ї окремої єгерської Бригади, житель села Велимче1973 р.н", - про це написала очільниця Велимченської громади Анастасія Павлович.З перших днів повномасштабного вторгнення росії на українську землю Василь Миколайович разом з синами приєднався до лав місцевого Добровольчого формування, згодом був мобілізований та без вагань став на захист рідної землі."Непоправної втрати зазнала сім’я військовослужбовця, наша Велимченська громада та вся Україна… Василь Калінчик, - Воїн по духу, люблячий чоловік, чудовий батько, турботливий брат, надійний друг та вірний побратим. Супереч тяжкій військовій реальності зберіг доброту серця та залишив світлий спомин в памʼяті побратимів та всіх хто його знав", - написала Анастасія Павлович.У загиблого Героя залишилися дружина Валентина Григорівна, дочка Тетяна, сини Микола й Андрій, сестри Наталія й Галина та брат Іван.Інформацію про час зустрічі й чин поховання повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.