За тиждень захворюваність на ГРВІ на Волині збільшилася на 24%
Сьогодні, 17:07
За другий тиждень 2025 року, з 6 по 12 січня, захворюваність на гострі респіраторні інфекції на Волині зросла на 24%.
Про це 14 січня повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
Загалом за тиждень занедужали 3797 волинян, половина з них — діти. Також в області лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусної інфекції, зокрема, в однієї дитини.
На стаціонарне лікування потрапили 73 пацієнти. Летальних випадків цього тижня не реєстрували.
Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.
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Про це 14 січня повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.
Загалом за тиждень занедужали 3797 волинян, половина з них — діти. Також в області лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусної інфекції, зокрема, в однієї дитини.
На стаціонарне лікування потрапили 73 пацієнти. Летальних випадків цього тижня не реєстрували.
Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.
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