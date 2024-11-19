За тиждень захворюваність на ГРВІ на Волині збільшилася на 24%

За тиждень захворюваність на ГРВІ на Волині збільшилася на 24%
За другий тиждень 2025 року, з 6 по 12 січня, захворюваність на гострі респіраторні інфекції на Волині зросла на 24%.

Про це 14 січня повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне.

Загалом за тиждень занедужали 3797 волинян, половина з них — діти. Також в області лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусної інфекції, зокрема, в однієї дитини.

На стаціонарне лікування потрапили 73 пацієнти. Летальних випадків цього тижня не реєстрували.

Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

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Теги: захворювання, Волинь
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