За тиждень захворюваність на ГРВІ на Волині збільшилася на 24%





Про це 14 січня повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише



Загалом за тиждень занедужали 3797 волинян, половина з них — діти. Також в області лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусної інфекції, зокрема, в однієї дитини.



На стаціонарне лікування потрапили 73 пацієнти. Летальних випадків цього тижня не реєстрували.



Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За другий тиждень 2025 року, з 6 по 12 січня, захворюваність на гострі респіраторні інфекції на Волині зросла на 24%.Про це 14 січня повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб, пише Суспільне Загалом за тиждень занедужали 3797 волинян, половина з них — діти. Також в області лабораторно підтвердили 2 випадки коронавірусної інфекції, зокрема, в однієї дитини.На стаціонарне лікування потрапили 73 пацієнти. Летальних випадків цього тижня не реєстрували.Епідеміологи також розповіли, що наразі на Волині циркулюють: грип А та грип В, парагрип, коронавірус, аденовіруси, риновіруси та бокавіруси). Циркуляцію метапневмовірусу на Волині не фіксують.

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