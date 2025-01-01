На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 15:16
14 січня о 12:34 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селищі Олика Луцького району.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події виїхали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та МПО сел. Цумань.
Пожежу локалізували о 13:12, а ліквідували о 13:17. На гасіння було подано два водяних стволи.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причина займання наразі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
На місце події виїхали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та МПО сел. Цумань.
Пожежу локалізували о 13:12, а ліквідували о 13:17. На гасіння було подано два водяних стволи.
Потерпілих внаслідок пожежі немає. Причина займання наразі встановлюється.
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