Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14-15 січня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14-15 січня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-15 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У вівторок, 14 січня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 15 січня, магнітосфера прийде до норми.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14-15 січня
Сьогодні, 03:11
Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
Схожі новини
Чи очікувати магнітні бурі 13 січня: прогноз Чи очікувати магнітні бурі 13 січня: прогноз
13 січень, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 11-12 січня Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 11-12 січня
11 січень, 11:16
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 січня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 10-11 січня
10 січень, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8 січня Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 8 січня
08 січень, 01:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14-15 січня
Сьогодні, 03:11
 0
Курс валют на 14 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Луцькій громаді оголосили результати конкурсів на посади директорів 4 шкіл
13 січень, 23:19
 0
У Луцьку має зрости вартість паркування: коли чекати нові ціни
13 січень, 22:43
 0
Медіа
відео
1/8