Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 14-15 січня
Сьогодні, 03:11
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 14-15 січня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 14 січня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 15 січня, магнітосфера прийде до норми.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У вівторок, 14 січня, будуть невеликі магнітні хвилювання, які не здатні впливати на самопочуття людей. У середу, 15 січня, магнітосфера прийде до норми.
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