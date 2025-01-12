На війні загинув Герой з Луцька Андрій Лащук

Лащук Андрій Анатолійович 03.05.1984 р.н.



Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



Воїн Андрій був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого розвідника-радіотелефоніста 3 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу 2 розвідувальної роти розвідувального батальйону.



Старший солдат загинув 12.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російськими окупантами загинув захисник03.05.1984 р.н.Про це повідомив Луцький міський головаВоїн Андрій був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого розвідника-радіотелефоніста 3 розвідувального відділення 3 розвідувального взводу 2 розвідувальної роти розвідувального батальйону.Старший солдат загинув 12.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

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