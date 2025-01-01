На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк
На війні з окупантами загинув мешканець села Озеро Ківерцівської громади Сергій Богомазюк.

Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.

Народився Сергій Богомазюк 5 травня 1976 року в селі Озеро. Навчався у ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Озеро. Професійну освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, отримавши у 1998 році диплом про вищу освіту. Вчителював в освітніх закладах сіл Завітне та Озеро.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк


Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ 11.03.2024 року. Солдат Богомазюк Сергій Іванович загинув 13.01.2025 року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області.

Про дату поховання повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Сьогодні, 20:00
ДТП без поліції: Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху
Сьогодні, 19:13
29-річний волинянин побив матір до смерті
Сьогодні, 18:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відключення світла на Волині 14 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть у вівторок графіки
Сьогодні, 21:15
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 січня
Сьогодні, 20:00
 0
ДТП без поліції: Кабмін вніс зміни до правил дорожнього руху
Сьогодні, 19:13
 0
29-річний волинянин побив матір до смерті
Сьогодні, 18:27
 0
Медіа
відео
1/8