На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк

На війні з окупантами загинув мешканець села Озеро Ківерцівської громадиПро це повідомили в Ківерцівській міській раді.Народився Сергій Богомазюк 5 травня 1976 року в селі Озеро. Навчався у ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Озеро. Професійну освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, отримавши у 1998 році диплом про вищу освіту. Вчителював в освітніх закладах сіл Завітне та Озеро.Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ 11.03.2024 року. Солдат Богомазюк Сергій Іванович загинув 13.01.2025 року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області.Про дату поховання повідомимо згодом.