На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Богомазюк
Сьогодні, 20:38
На війні з окупантами загинув мешканець села Озеро Ківерцівської громади Сергій Богомазюк.
Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.
Народився Сергій Богомазюк 5 травня 1976 року в селі Озеро. Навчався у ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Озеро. Професійну освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, отримавши у 1998 році диплом про вищу освіту. Вчителював в освітніх закладах сіл Завітне та Озеро.
Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ 11.03.2024 року. Солдат Богомазюк Сергій Іванович загинув 13.01.2025 року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області.
Про дату поховання повідомимо згодом.
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Про це повідомили в Ківерцівській міській раді.
Народився Сергій Богомазюк 5 травня 1976 року в селі Озеро. Навчався у ЗОШ І-ІІІ ступеня с. Озеро. Професійну освіту здобув у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, отримавши у 1998 році диплом про вищу освіту. Вчителював в освітніх закладах сіл Завітне та Озеро.
Мобілізований на військову службу до лав ЗСУ 11.03.2024 року. Солдат Богомазюк Сергій Іванович загинув 13.01.2025 року внаслідок бойових дій в районі населеного пункту Малинівка Пологівського району Запорізької області.
Про дату поховання повідомимо згодом.
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