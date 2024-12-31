Судитимуть волинянина, який убив кота

Судитимуть волинянина, який убив кота
Умисно убив кота – судитимуть жителя Ковельщини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.


Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Битень Ковельського району жорстокого поводження з твариною, що призвело до її загибелі (ч. 3 ст. 299 КК України).

Чоловіка, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, обвинувачують у тому, що уночі 26 грудня 2024 року він, перебуваючи в стані алкогольного спяніння, з особливою жорстокістю умисно убив кота, який належав 26-річній односельчанці.

Довідково: згідно із санкцією ч.3 ст. 299 КК України, жорстоке поводження з твариною, що відноситься до хребетних, вчинене з хуліганських спонукань з особливою жорстокістю активним способом, що призвело до її загибелі, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Волинь, кіт, суд
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