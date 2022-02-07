Через «Ягодин» 48-річний водій вантажівки з Луцька намагався провезти марихуану

Під час прикордонного контролю вантажного автомобіля «Сканія», що учора вночі прямував на виїзд з України через пункт пропуску «Ягодин», спрацювала чотирилапа помічниця «Ельза», натренована на пошук наркотичних речовин.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Оглянувши вантажівку, за кермом якої перебував 48-річний лучанин, прикордонники виявили металевий тубус із речовиною сіро-зеленого кольору.Контейнер знаходився у холодильнику в кабіні водія. Попередньо було встановлено, що його вміст - марихуана.Знахідку встановленим порядком у чоловіка вилучили. До Служби безпеки України прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 305 КК України.