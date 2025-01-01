З 29 січня українцям видаватимуть гроші на оренду житла: хто може скористатись субсидією





Про це повідомив



Хто може скористатися субсидією:



• відсутність власного житла у регіоні, до якого переїхали, або наявність житла площею менш ніж 13,65 м² на кожного члена сім’ї;

родини, чиє житло знищене або пошкоджене і стало непридатним для проживання;



• родини, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду;

ті, хто не отримує допомогу на проживання як ВПО;

родини, які не є учасниками програми "Прихисток";



• сім’ї з низьким доходом – якщо середній дохід на одну особу становить менше двох прожиткових мінімумів (5840 грн), такі родини можуть претендувати на більшу субсидію.







Як розраховується розмір субсидії



Розмір субсидії залежить від кількох факторів. А саме:



• доходу родини;



• кількості членів сім’ї;



• максимальної вартості оренди житла в конкретному регіоні.



Так, кожна родина ВПО отримає індивідуально розраховану суму, яка покриватиме значну частину витрат на оренду житла. Для отримання субсидії необхідно:



• оформити договір оренди житла;

подати заяву разом із копією договору оренди. Це можна зробити такими способами:



• у відділеннях Пенсійного фонду України;



• через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;



• у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).



Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження ще на такий самий період за умови повторного звернення. Заява на субсидію розглядатиметься протягом 10 робочих днів із моменту її подання.



Після цього кошти будуть перераховані на поточний рахунок заявника, відкритий в одному з уповноважених банків. Для орендодавців, які офіційно здають житло ВПО, держава надає податкові пільги:



• компенсація податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору;



• для власників житла, які є ФОПами, компенсуватиметься ставка єдиного податку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи зможуть отримати субсидію на оренду житла за новою програмою підтримки від уряду. Для оформлення субсидії потрібно укласти договір оренди та подати заяву до Пенсійного фонду або ЦНАП.Про це повідомив Уряд online . Щоб полегшити фінансове навантаження на цих громадян, уряд запустив новий механізм підтримки – субсидію на оренду житла.• відсутність власного житла у регіоні, до якого переїхали, або наявність житла площею менш ніж 13,65 м² на кожного члена сім’ї;родини, чиє житло знищене або пошкоджене і стало непридатним для проживання;• родини, які витрачають понад 20% свого доходу на оренду;ті, хто не отримує допомогу на проживання як ВПО;родини, які не є учасниками програми "Прихисток";• сім’ї з низьким доходом – якщо середній дохід на одну особу становить менше двох прожиткових мінімумів (5840 грн), такі родини можуть претендувати на більшу субсидію.Розмір субсидії залежить від кількох факторів. А саме:• доходу родини;• кількості членів сім’ї;• максимальної вартості оренди житла в конкретному регіоні.Так, кожна родина ВПО отримає індивідуально розраховану суму, яка покриватиме значну частину витрат на оренду житла. Для отримання субсидії необхідно:• оформити договір оренди житла;подати заяву разом із копією договору оренди. Це можна зробити такими способами:• у відділеннях Пенсійного фонду України;• через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;• у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження ще на такий самий період за умови повторного звернення. Заява на субсидію розглядатиметься протягом 10 робочих днів із моменту її подання.Після цього кошти будуть перераховані на поточний рахунок заявника, відкритий в одному з уповноважених банків. Для орендодавців, які офіційно здають житло ВПО, держава надає податкові пільги:• компенсація податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору;• для власників житла, які є ФОПами, компенсуватиметься ставка єдиного податку.

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