Донька Фаріон вимагає відшкодування 15 млн грн моральної шкоди за вбивство матері

Ірини Фаріон, Софія Особа, вимагає компенсувати їй моральну шкоду від вбивства матері у розмірі 15 мільйонів гривень. Але суд оголосив перерву на місяць — до розгляду повернуться 13 лютого.



Про це під час засідання 13 січня у Шевченківському районному суді Львова заявила її адвокатка Наталія Романик, пише



Постраждалою стороною у справі є Софія Особа — донька Ірини Фаріон. Її інтереси захищає адвокатка Наталія Романик.



Романик заявила, що її підопічна подає позов про відшкодування моральної шкоди, якої вона зазнала через вбивство її матері Ірини Фаріон.



Йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Софія Особа заявила, що всі кошти передасть для Сил оборони України, зокрема у 4 батальйон «Сила Свободи» бригади Національної гвардії «Рубіж», де служив її чоловік Василь Особа. Він загинув на фронті.



«Кошти не повернуть мені маму, але допоможуть нашим захисникам», — пояснила Особа.



Адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагає оголосити перерву.



Також під час засідання Немировський заявив про прямі погрози для підозрюваного у коментарях до публікацій у ЗМІ про деталі справи. Він приніс на засідання суду скриншоти вказаних коментарів.



Тому попросив надати додатковий захист Зінченку, бо «ніхто не зацікавлений у тому, щоб ми втратили підозрюваного».



«Погрози викликають у мене страх, що ми можемо втратити підозрюваного. Я не знаю, що це має бути, шолом чи бронежилет, але “парєнь” зовсім відкритий під час загруження в автозак», — заявив Немирокський.



Зінченко відповів, що підтримує позицію свого захисника.



Суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб ознайомитись з клопотаннями захисників. Зазначимо, що 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті і на засіданні мали б вперше оголосили аргументи слідства.



У судовому засіданні бере участь підозрюваний. В'ячеслав Зінченко свою провину не визнає.



Через майже пів року тримання під вартою Зінченко продовжує триматись у залі суду впевнено і досить охоче спілкується з людьми поза своїм скляним боксом.



На суді традиційно прихильники Зінченка у футболках з його портретом. Також у залі суду є група, яка тримає портрети Ірини Фаріон.



Через майже пів року тримання під вартою Зінченко продовжує триматись у залі суду впевнено і досить охоче спілкується з людьми поза своїм скляним боксом.



На суді традиційно прихильники Зінченка у футболках з його портретом. Також у залі суду є група, яка тримає портрети Ірини Фаріон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Донька, вимагає компенсувати їй моральну шкоду від вбивства матері у розмірі 15 мільйонів гривень. Але суд оголосив перерву на місяць — до розгляду повернуться 13 лютого.Про це під час засідання 13 січня у Шевченківському районному суді Львова заявила її адвокатка, пише Громадське Постраждалою стороною у справі є Софія Особа — донька Ірини Фаріон. Її інтереси захищає адвокатка Наталія Романик.Романик заявила, що її підопічна подає позов про відшкодування моральної шкоди, якої вона зазнала через вбивство її матері Ірини Фаріон.Йдеться про виплату у розмірі 15 мільйонів гривень. Софія Особа заявила, що всі кошти передасть для Сил оборони України, зокрема у 4 батальйон «Сила Свободи» бригади Національної гвардії «Рубіж», де служив її чоловік Василь Особа. Він загинув на фронті.«Кошти не повернуть мені маму, але допоможуть нашим захисникам», — пояснила Особа.Адвокат підозрюваногозаявив, що на дослідження позовної заяви необхідно багато часу і зробити це під час засідання неможливо. Тому вимагає оголосити перерву.Також під час засідання Немировський заявив про прямі погрози для підозрюваного у коментарях до публікацій у ЗМІ про деталі справи. Він приніс на засідання суду скриншоти вказаних коментарів.Тому попросив надати додатковий захист, бо «ніхто не зацікавлений у тому, щоб ми втратили підозрюваного».«Погрози викликають у мене страх, що ми можемо втратити підозрюваного. Я не знаю, що це має бути, шолом чи бронежилет, але “парєнь” зовсім відкритий під час загруження в автозак», — заявив Немирокський.Зінченко відповів, що підтримує позицію свого захисника.Суддя оголосив перерву до 13 лютого, щоб ознайомитись з клопотаннями захисників. Зазначимо, що 13 січня суд мав почати розгляд справи по суті і на засіданні мали б вперше оголосили аргументи слідства.У судовому засіданні бере участь підозрюваний. В'ячеслав Зінченко свою провину не визнає.Через майже пів року тримання під вартою Зінченко продовжує триматись у залі суду впевнено і досить охоче спілкується з людьми поза своїм скляним боксом.На суді традиційно прихильники Зінченка у футболках з його портретом. Також у залі суду є група, яка тримає портрети Ірини Фаріон.Через майже пів року тримання під вартою Зінченко продовжує триматись у залі суду впевнено і досить охоче спілкується з людьми поза своїм скляним боксом.На суді традиційно прихильники Зінченка у футболках з його портретом. Також у залі суду є група, яка тримає портрети Ірини Фаріон.

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