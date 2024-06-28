Чи буде на Волині зимове і весняне підтоплення

Чи буде на Волині зимове і весняне підтоплення
Через малу кількість опадів та відносно теплі погодні умови у 2025 році фахівці не прогнозують на Волині зимового паводка, який спостерігався у попередні роки.

Про це Суспільному розповів заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області Ростислав Кравчук.

Рівень води в річках та озерах Волині

За 5 місяців 2024 року кількість опадів в області на 46 мл була меншою норми. Рівні води у річках не підвищились. Зокрема, до заплави річки Стир — 1 м 70 см, Західний Буг — 3 м 22 см, Стохід — 44 см. Проте, говорить Ростислав Кравчук, під час весняної повені, рівень води в річках може піднятися на 80 см за добу.

Рівень води в озері Світязь на 36 см більший, у порівнянні з минулим роком.

Чи є підтоплення в області

Станом на середину січня в області підтоплені 300 гектарів площ у Любешівській громаді Камінь-Каширського району. Зі слів Ростислава Кравчука, йдеться про сільськогосподарські угіддя, якими нині не користуються, раніше там були пасовища. Ці площі розташовані поблизу сіл Ветли та Заріка.

Підготовка до весняного підтоплення

Чи очікувати волинянам весняного підтоплення буде відомо наприкінці січня, або ж на початку лютого, поки такі прогнози давати завчасно, вважає посадовець. Проте роботи з підготовки насосних станцій, меліоративних каналів та огляд дамб в області триває.

"У нас є 46 насосних станцій, 30 з них вже оглянули, вони в задовільному стані. Щодо дамб, то їх є 360 км та 18,5 тисяч метрів квадратних меліоративних каналів їхні перевірки теж тривають", — каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.

Як додав заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів, цього року може постати питання акумулювання води, щоб запобігти посусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чи буде на Волині зимове і весняне підтоплення
Сьогодні, 11:50
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Сьогодні, 11:15
На Волині 20-річний чоловік вбив літню жінку
Сьогодні, 10:31
Вночі росія атакувала Україну 110 дронами
Сьогодні, 10:09
На Волині двоє чоловіків облили бензином та підпалили будинок односельчанки
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
У Луцьку створять дощові садки, щоб не було підтоплень У Луцьку створять дощові садки, щоб не було підтоплень
28 червень, 2024, 17:47
На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь На Волині під водою лишаються тисячі гектарів сільгоспугідь
04 квітень, 2024, 14:35
«Вода заходила прямо в котел»: як долають наслідки зимового паводка в громаді на Волині «Вода заходила прямо в котел»: як долають наслідки зимового паводка в громаді на Волині
22 березень, 2024, 10:45
На Волині повінь зриває посівну На Волині повінь зриває посівну
20 березень, 2024, 19:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи буде на Волині зимове і весняне підтоплення
Сьогодні, 11:50
 0
Україні потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів і знизити мобілізаційний вік, ‒ Майк Волц
Сьогодні, 11:15
 0
На Волині 20-річний чоловік вбив літню жінку
Сьогодні, 10:31
 0
Вночі росія атакувала Україну 110 дронами
Сьогодні, 10:09
 0
На Волині двоє чоловіків облили бензином та підпалили будинок односельчанки
Сьогодні, 09:27
 0
Медіа
відео
1/8