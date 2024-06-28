Чи буде на Волині зимове і весняне підтоплення





Про це Ростислав Кравчук.



Рівень води в річках та озерах Волині



За 5 місяців 2024 року кількість опадів в області на 46 мл була меншою норми. Рівні води у річках не підвищились. Зокрема, до заплави річки Стир — 1 м 70 см, Західний Буг — 3 м 22 см, Стохід — 44 см. Проте, говорить Ростислав Кравчук, під час весняної повені, рівень води в річках може піднятися на 80 см за добу.



Рівень води в озері Світязь на 36 см більший, у порівнянні з минулим роком.



Чи є підтоплення в області



Станом на середину січня в області підтоплені 300 гектарів площ у Любешівській громаді Камінь-Каширського району. Зі слів Ростислава Кравчука, йдеться про сільськогосподарські угіддя, якими нині не користуються, раніше там були пасовища. Ці площі розташовані поблизу сіл Ветли та Заріка.



Підготовка до весняного підтоплення



Чи очікувати волинянам весняного підтоплення буде відомо наприкінці січня, або ж на початку лютого, поки такі прогнози давати завчасно, вважає посадовець. Проте роботи з підготовки насосних станцій, меліоративних каналів та огляд дамб в області триває.



"У нас є 46 насосних станцій, 30 з них вже оглянули, вони в задовільному стані. Щодо дамб, то їх є 360 км та 18,5 тисяч метрів квадратних меліоративних каналів їхні перевірки теж тривають", — каже заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів в області.



Як додав заступник начальника Регіонального офісу водних ресурсів, цього року може постати питання акумулювання води, щоб запобігти посусі.

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