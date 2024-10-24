На Волині 20-річний чоловік вбив літню жінку
Сьогодні, 10:31
У Затурцях поліцейські оперативно розкрили вбивство жінки літнього віку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про злочин надійшло до поліції 12 січня, близько 21 години. По гарячих слідах наряд групи реагування патрульної поліції Володимирського РВП затримав причетного.
Конфлікт між 70-річною потерпілою та 20-річним мешканцем села Затурці відбувся напередодні. У пориві злості молодик наніс жінці чисельні удари руками й ногами в голову, а в подальшому залишив її за місцем проживання. Волинянка померла на місці події.
Наряд поліції затримав зловмисника в порядку ст. 208 КПК України за місцем мешкання у цьому ж селі.
Слідчі поліції Володимира, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому підозру за фактом умисного вбивства. Санкція ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу передбачає позбавлення волі до 15 років.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Повідомлення про злочин надійшло до поліції 12 січня, близько 21 години. По гарячих слідах наряд групи реагування патрульної поліції Володимирського РВП затримав причетного.
Конфлікт між 70-річною потерпілою та 20-річним мешканцем села Затурці відбувся напередодні. У пориві злості молодик наніс жінці чисельні удари руками й ногами в голову, а в подальшому залишив її за місцем проживання. Волинянка померла на місці події.
Наряд поліції затримав зловмисника в порядку ст. 208 КПК України за місцем мешкання у цьому ж селі.
Слідчі поліції Володимира, за процесуального керівництва прокуратури, оголосять йому підозру за фактом умисного вбивства. Санкція ч.1 ст.115 Кримінального Кодексу передбачає позбавлення волі до 15 років.
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