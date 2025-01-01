Вночі росія атакувала Україну 110 дронами

У ніч проти 13 січня російська війська запустили по Україні 110 ударних безпілотників типу Shahed й БпЛА-імітатори. Загалом збити вдалося 78 повітряних цілей.Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.Збиття фіксували у Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій та Донецькій областях.На Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель підприємств, приватних та державних установ, приватних будинків та автотранспорту через падіння уламків. Однак там обійшлося без жертв та постраждалих.Ще 31 російський безпілотник-імітатор зник із радарів, не завдавши шкоди.У Київській ОВА розповідали, що уламки впали в одному з населених пунктів області пошкодивши 4 приватні будинки, гуртожиток та медичний заклад. Там вибито вікна та посічено фасади. Крім того, пошкоджено 3 автомобілі та авто екстреної медичної допомоги. Постраждалих немає.