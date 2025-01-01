За добу на фронті відбулося 140 боїв, - Генштаб

Розпочалась тисяча п’ятдесят п’ята доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Третина із них – на Покровському напрямку.Про це йдеться у звіті Генштабу.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 42 авіаудари, скинувши 58 КАБ, одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети. Крім цього, здійснив понад шість тисяч обстрілів, зокрема 126 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2992 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Очкине, Нововасилівка, Вовківка, Ветеринарне, Мирноград, Покровськ, Новопіль, Маліївка, Олексіївка, Костянтинопіль, Комар, Велика Новосілка.За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, п’ять засобів протиповітряної оборони, два склади з боєприпасами, шість артилерійських засобів та ще три інші важливі цілі російських загарбників.На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача Лопань.На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Петропавлівки та Піщаного.На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Шийківка, Першотравневе, Макіївка, Твердохлібове, Терни та Зарічне.На Краматорському напрямку зафіксовано 15 боєзіткнень в районах Часового Яру та Ступочок.На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Біла Гора та Щербинівка.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне.На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль. На напрямку активно працювала авіація противника.На Сіверському, Оріхівському та Гуляйпільському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив.На Придніпровському напрямку ворог провів один безуспішний штурм.В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Противник здійснив 443 артилерійських обстріли, завдав 14 авіаційних ударів, застосувавши 16 КАБ.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 183 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 110 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.Протягом минулого тижня відбулося 1328 зіткнень. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та курському напрямках, де тривають важкі бої.