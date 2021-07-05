На Ковельщині продають дві комунальні земельні ділянки





Відповідні аукціони тривають на сайті rozorro.sale, пишуть



Як лоти виставлено дві земельні ділянки:



- земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 0,4956 гектара, кадастровий номер – 0725586500:01:001:0909, що розташована в селі Соловичі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,



стартова ціна – 591 796 грн;



- земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 0,0831 гектара, кадастровий номер – 0725586500:01:001:1091, що розташована в селі Соловичі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,



стартова ціна – 99 230грн.



Згадані земельні ділянки виставити на продаж шляхом аукціону Турійська селищна рада вирішила торік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турійська селищна рада Ковельського району виставила на продаж дві земельні ділянки комунальної власності. Це землі несільськогосподарського призначення.Відповідні аукціони тривають на сайті rozorro.sale, пишуть Волинські новини Як лоти виставлено дві земельні ділянки:- земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 0,4956 гектара, кадастровий номер – 0725586500:01:001:0909, що розташована в селі Соловичі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,стартова ціна – 591 796 грн;- земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 0,0831 гектара, кадастровий номер – 0725586500:01:001:1091, що розташована в селі Соловичі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі,стартова ціна – 99 230грн.Згадані земельні ділянки виставити на продаж шляхом аукціону Турійська селищна рада вирішила торік.

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