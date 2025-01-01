Біля станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінів

На острові Галіндез, біля антарктичної станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінят.Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.Українські науковці зазначили, що на острові Галіндез в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.«Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки», – розповів біологУ НАНЦ пояснили, що на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюкові через характерний голосний крик. На острів вони прибувають навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.Минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.