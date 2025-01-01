Біля станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінів

Біля станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінів
На острові Галіндез, біля антарктичної станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінят.

Про це у Facebook повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Українські науковці зазначили, що на острові Галіндез в частині гнізд ще лишаються яйця, тож кількість пташенят зростатиме. Але більшість родин мають вже по двоє малюків.

«Вони зараз дуже різні: деякі щойно вилупилися, а деякі вже величенькі й розміром майже як їхні батьки», – розповів біолог Світозар Давиденко.

У НАНЦ пояснили, що на Галіндезі гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Їх також називають віслюкові через характерний голосний крик. На острів вони прибувають навесні для розмноження. Тут будують гнізда, відкладають яйця (зазвичай по два) та виводять пташенят.

Минулого сезону на Галіндезі кількість субантарктичних пінгвінів сягнула рекордних 7 тисяч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пінгвіни, потомство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінів
Сьогодні, 05:14
Чи очікувати магнітні бурі 13 січня: прогноз
Сьогодні, 03:11
Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Кількість злочинів, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну сягає понад 100 тисяч
12 січень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля станції «Академік Вернадський» вже народилися близько тисячі пінгвінів
Сьогодні, 05:14
 0
Чи очікувати магнітні бурі 13 січня: прогноз
Сьогодні, 03:11
 0
Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
 0
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Кількість злочинів, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну сягає понад 100 тисяч
12 січень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8