Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Після вихідних долар залишиться без змін. Ціна євро і злотого трішки збільшаться.

Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.

Курс долара
1 долар США – 42,28 (0 коп.)

Курс євро
1 євро – 43,55 (+2 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)

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Теги: Курс валют, Луцьк
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Сьогодні, 01:30
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Сьогодні, 00:00
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