Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 01:30
Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Після вихідних долар залишиться без змін. Ціна євро і злотого трішки збільшаться.
Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США – 42,28 (0 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,55 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)
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Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.
Курс долара
1 долар США – 42,28 (0 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,55 (+2 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)
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