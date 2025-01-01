Курс валют на 13 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.



Курс долара

1 долар США – 42,28 (0 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,55 (+2 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 13 січня. Після вихідних долар залишиться без змін. Ціна євро і злотого трішки збільшаться.Про це стало відомо з інформації на сайті регулятора.Курс долара1 долар США – 42,28 (0 коп.)Курс євро1 євро – 43,55 (+2 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,19 (+2 коп.)

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