13 січня на Волині: гортаючи календар

13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).

Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.

Іменини сьогодні святкують: Афанасій, Максим, Петро, Яків.

Вітаємо з цим святом!

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.

13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк

13 січня в Україні святкують День суспільного радіомовлення. День є важливим святом для працівників та прихильників суспільного радіо в Україні. Це свято було встановлено для відзначення та підтримки незалежності і якості суспільного радіо, яке працює на користь громади, забезпечуючи об'єктивну інформацію, культурні програми та освітні передачі.

13 січня 1921 року на хвилях Першого українського радіо було вперше проведено передачу, яка мала важливе значення для розвитку медіа в Україні. Тому цей день став символічним для святкування важливої ролі суспільного радіомовлення.

Суспільне радіо — це некомерційна форма мовлення, яка працює не заради прибутку, а з метою інформування громадян, формування громадської думки та забезпечення доступу до різноманітних культурних і освітніх ресурсів. День суспільного радіомовлення є також нагодою вшанувати журналістів, працівників радіо та тих, хто сприяє розвитку суспільних медіа в Україні.

Зазвичай у цей день проводяться заходи, церемонії нагородження, різноманітні інформаційні акції, присвячені розвитку і підтримці незалежного радіо.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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