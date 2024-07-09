Кількість злочинів, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну сягає понад 100 тисяч

Кількість злочинів, які вчинили військові рф під час повномасштабного вторгнення в Україну сягає понад 100 тисяч
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну станом на 12 січня 2025 року слідчі Національної поліції України розпочали 139 288 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками.

Про це повідомляє Національна поліцію України.

Зокрема серед злочинів:

123 469 за ст. 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини)

9 319 за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

4 245 за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)

272 за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада) та ін.

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Теги: злочини, росія
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