В Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця

Днями вперше в Інституті серця і вперше в країні була проведена ретрансплантація серця. Пацієнт, який раніше переніс трансплантацію серця в Білорусі, тепер отримав новий шанс на життя завдяки цій складній та інноваційній операції. Лікарі Інституту серця вже відзначили стабільний стан пацієнта після операції.Про це повідомляє директор Інституту серця, професор Борис Тодуров.Як розповів Борис Тодуров, на третій день після операції пацієнт вже почувається добре.“Чоловік живе вже з третім серцем. Це друга трансплантація. Сім років тому йому зробили трансплантацію серця в Білорусі. За сім років серце прийшло в поганий стан, тому була потреба в ретрансплантації”, – зазначив Борис Тодуров.Наразі, за словами медика, стан пацієнта задовільний.