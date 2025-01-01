Палатний повідомив, що екс-в.о мера Чернігова Ломако схопили силовики: «За цим стоїть влада»

В Чернігові силовики затримали і вивезли в невідомому напрямку колишнього в.о. мера міста, лідера партії УДАР в Чернігівській області. Вчора він вийшов із заявою, що влада наказала його «наздогнати за будь-яку ціну».Про це повідомив перший заступник голови УДАРу«Сьогодні посеред дня в Чернігові затримали та повезли у невідомому напрямку лідера партії УДАР в Чернігівській області Олександр Ломако. З Олександром немає зв’язку. Вчора він вийшов із заявою, якій повідомив, що силовики отримали команду «від центру за будь-яку ціну наздогнати Ломако» та повідомив, що за його інформацією найближчим часом до нього мають завітати гості, маючи на увазі силовиків», - написав Артур Палатний.Він наголосив, що репресії проти політичних опонентів нищать Україну, як нищить її ворог.«УДАР є політичним опонентом партії влади, але це не дає жодного права владі залучати репресивний апарат до політичних опонентів. Спроби згортання демократії нищать країну, як нищить її ворог. Той, хто дав вказівку силової розправи над Олександром Ломакою – ворог України», - заявив Палатний.Він ставить риторичне питання: як виглядатиме Україна в очах партнерів, влада якої вішає локшину про захист демократії в країні?-«Вимагаємо від ініціаторів ганебного замовлення припинити силове свавілля!» - підкреслив Артур Палатний.Раніше Олександр Ломако повідомив, що отримав попередження про те, що силовики отримали «згори» команду «накопати» будь-що на нього, і що найближчим часом йому слід очікувати візиту силовиків.