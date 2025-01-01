Відключення світла на Волині 13 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть графіки у понеділок

"Укренерго" повідомило про стан енергосистеми України станом на 17:30 неділі, 12 січня 2025 року. Відключення світла на понеділок, 13 січня, поки що не прогнозується, тож імовірно побутові споживачі будуть зі світлом.У застосунку "Київ Цифровий" зазначено, що краще не вмикати зайвого, адже будь-якої миті ситуація може змінитися."Електроенергії достатньо, тому завтра вимкнення не плануються. Щоб допомогти енергосистемі, варто приручити домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.