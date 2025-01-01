Відключення світла на Волині 13 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть графіки у понеділок

Відключення світла на Волині 13 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть графіки у понеділок
"Укренерго" повідомило про стан енергосистеми України станом на 17:30 неділі, 12 січня 2025 року. Відключення світла на понеділок, 13 січня, поки що не прогнозується, тож імовірно побутові споживачі будуть зі світлом.

У застосунку "Київ Цифровий" зазначено, що краще не вмикати зайвого, адже будь-якої миті ситуація може змінитися.

"Електроенергії достатньо, тому завтра вимкнення не плануються. Щоб допомогти енергосистемі, варто приручити домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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