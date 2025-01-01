Відключення світла на Волині 13 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть графіки у понеділок
Сьогодні, 21:15
"Укренерго" повідомило про стан енергосистеми України станом на 17:30 неділі, 12 січня 2025 року. Відключення світла на понеділок, 13 січня, поки що не прогнозується, тож імовірно побутові споживачі будуть зі світлом.
У застосунку "Київ Цифровий" зазначено, що краще не вмикати зайвого, адже будь-якої миті ситуація може змінитися.
"Електроенергії достатньо, тому завтра вимкнення не плануються. Щоб допомогти енергосистемі, варто приручити домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У застосунку "Київ Цифровий" зазначено, що краще не вмикати зайвого, адже будь-якої миті ситуація може змінитися.
"Електроенергії достатньо, тому завтра вимкнення не плануються. Щоб допомогти енергосистемі, варто приручити домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Інституті серця провели першу в Україні ретрансплантацію серця
Сьогодні, 22:14
Відключення світла на Волині 13 січня: енергетики повідомили, чи діятимуть графіки у понеділок
Сьогодні, 21:15
Vodafone і Київстар знову підвищують тарифи на свої послуги
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00