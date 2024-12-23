Vodafone і Київстар знову підвищують тарифи на свої послуги





Про це повідомляють самі мобільні оператори, передає



Vodafone



Зокрема, Vodafone повідомляє про підвищення вартості річної послуги “Рік без абонплат”. Вона становитиме для нових підключень:



Vodafone Light+: 2035 грн;



Joice (2023): 2860 грн;



Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн;



Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн;



Joice Pro 2023: 3220 грн;



Joice Max 2023: 3990 грн.



Відповідно, що ці самі тарифні плани, але у місячному розрізі, також стануть дорожчими. Подорожчання чотиритижневого пакету послуг становитиме від 40 до 60 гривень.



Зокрема, ціни на місячні пакети зміняться таким чином:



Vodafone Light+: зі 145 грн до 185;



Joice: з 200 грн до 260;



Joice Start/Start Special 2023: з 200 грн до 260;



Joice Pro 2023: з 260 грн до 320 ;



Joice Max 2023: з 330 грн до 390.



Нові тарифи набувають чинності вже з понеділка, 13 січня.



Київстар



На два дні пізніше від Vodafone запроваджує нові тарифи Київстар. У цього оператора нові ціни почнуть діяти з 15 січня. Підвищення торкнеться восьми тарифних планів:



“ТВІЙ Безлім”;



“ТВІЙ Максимум”;



“LOVE UA Магніт”;



“LOVE UA Світло 2024”;



“LOVE UA Свобода 2024”;



“LOVE UA Безлім 2024”;



“LOVE UA Пісня 2024”;



“LOVE UA Сила 2024”.



Денний пакет за новою ціною коштуватиме 30 грн. При цьому за такі гроші абонент зможе скільки завгодно телефонувати до кінця доби у своїй мережі та матиме безлімітний інтернет. Безлімітні дзвінки на номери оператора Київстар також будуть діяти і в межах країн, що входять до послуги “Роумінг як вдома”, а також безліміт на всі вхідні дзвінки. А от безлімітний інтернет працюватиме лише на швидкості до 0,8 Мбіт/с.



При цьому у тарифах «LOVE UA Пісня 2024» та «LOVE UA Сила 2024» змінюється оплата за інтернет, використаний понад ліміт. Дотепер за фіксовану ціну можна було отримати обмежений обсяг інтернету. Тепер же інтернет буде безлімітний, і коштуватиме це задоволення 20 грн на добу. А у “Роумінгу як вдома” тепер кожен додатковий мегабайт буде обходитись у 8 копійок.



Для абонентів тарифу “ТВІЙ Безлім” підготували 12,2 Гб додаткового мобільного інтернету, яким можна буде користуватись у країнах, що входять до послуги “Роумінг як вдома”. А крім того, до переліку країн, на які поширюється дія цієї послуги, додадуться Норвегія. Швеція та Бельгія. Водночас для дзвінків у Китай, Ізраїль та Узбекистан діятимуть стандартні тарифи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два найбільші вітчизняні мобільні оператори – Vodafone і Київстар повідомили про чергове підвищення тарифів на свої послуги. Підвищення вартості місячних тарифних планів, наприклад у Vodafone, буде суттєвим – від 40 до 60 гривень. Відповідно, зросте і вартість річних контрактів.Про це повідомляють самі мобільні оператори, передає Оne VodafoneЗокрема, Vodafone повідомляє про підвищення вартості річної послуги “Рік без абонплат”. Вона становитиме для нових підключень:Vodafone Light+: 2035 грн;Joice (2023): 2860 грн;Vodafone SuperNet Start 2023/Start+: 2600 грн;Joice Start 2023/Start Special: 2860 грн;Joice Pro 2023: 3220 грн;Joice Max 2023: 3990 грн.Відповідно, що ці самі тарифні плани, але у місячному розрізі, також стануть дорожчими. Подорожчання чотиритижневого пакету послуг становитиме від 40 до 60 гривень.Зокрема, ціни на місячні пакети зміняться таким чином:Vodafone Light+: зі 145 грн до 185;Joice: з 200 грн до 260;Joice Start/Start Special 2023: з 200 грн до 260;Joice Pro 2023: з 260 грн до 320 ;Joice Max 2023: з 330 грн до 390.Нові тарифи набувають чинності вже з понеділка, 13 січня.КиївстарНа два дні пізніше від Vodafone запроваджує нові тарифи Київстар. У цього оператора нові ціни почнуть діяти з 15 січня. Підвищення торкнеться восьми тарифних планів:“ТВІЙ Безлім”;“ТВІЙ Максимум”;“LOVE UA Магніт”;“LOVE UA Світло 2024”;“LOVE UA Свобода 2024”;“LOVE UA Безлім 2024”;“LOVE UA Пісня 2024”;“LOVE UA Сила 2024”.Денний пакет за новою ціною коштуватиме 30 грн. При цьому за такі гроші абонент зможе скільки завгодно телефонувати до кінця доби у своїй мережі та матиме безлімітний інтернет. Безлімітні дзвінки на номери оператора Київстар також будуть діяти і в межах країн, що входять до послуги “Роумінг як вдома”, а також безліміт на всі вхідні дзвінки. А от безлімітний інтернет працюватиме лише на швидкості до 0,8 Мбіт/с.При цьому у тарифах «LOVE UA Пісня 2024» та «LOVE UA Сила 2024» змінюється оплата за інтернет, використаний понад ліміт. Дотепер за фіксовану ціну можна було отримати обмежений обсяг інтернету. Тепер же інтернет буде безлімітний, і коштуватиме це задоволення 20 грн на добу. А у “Роумінгу як вдома” тепер кожен додатковий мегабайт буде обходитись у 8 копійок.Для абонентів тарифу “ТВІЙ Безлім” підготували 12,2 Гб додаткового мобільного інтернету, яким можна буде користуватись у країнах, що входять до послуги “Роумінг як вдома”. А крім того, до переліку країн, на які поширюється дія цієї послуги, додадуться Норвегія. Швеція та Бельгія. Водночас для дзвінків у Китай, Ізраїль та Узбекистан діятимуть стандартні тарифи.

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