У Торецьку бійці волинської «сотки» використовують захоплений на Харківщині Т-80





Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповування "Луганськ", пише



Трофейний танк екіпаж додатково обладнав захистом від дронів.



Військові розповіли, що нині у Торецьку танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді з дистанції менш як 100 метрів.



"Трофейна бойова машина вже пережила влучання дронів та градів, але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу", — зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Луганськ".



Що відомо про бойовий шлях 100 ОМБр



У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.



За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".



Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.



У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня військові знову відправилися на передову.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час виконання бойових завдань на Торецькому напрямку бійці 100 окремої механізованої бригади з Волині використовують захоплений на Харківщині російський танк Т-80.Про це повідомили на сторінці Оперативно-тактичного угруповування "Луганськ", пише Суспільне Трофейний танк екіпаж додатково обладнав захистом від дронів.Військові розповіли, що нині у Торецьку танкістам доводиться вести вогонь на мінімальній дистанції, іноді з дистанції менш як 100 метрів."Трофейна бойова машина вже пережила влучання дронів та градів, але завжди повертається до строю, рятуючи життя свого екіпажу", — зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Луганськ".У квітні 2023-го бійців 100-ї бригади передислокували для виконання бойових завдань на сході. З весни 2023-го військові бригади неодноразово звітували про успіхи на передовій і знищення російського озброєння, техніки та особового складу. У червні бригада відзначила на передовій п'яту річницю від дня створення.За час боїв на сході, кажуть військові, волинські бійці не здали жодної позиції. В липні 2023 президент України Володимир Зеленський вручив 100-й Окремій бригаді Тероборони Волині відзнаку "За мужність та відвагу".Восени 2023-го 51-й окремий Камінь-Каширський батальйон бригади підсилили танковим підрозділом. Наприкінці березня 2024-го 100 окрему бригаду територіальної оборони офіційно реорганізували в 100 окрему механізовану бригаду. Таке рішення ухвалило Командування Збройних сил України.У квітні 2024-го підрозділи 100 окремої механізованої бригади приступили до виконання бойових завдань на Донецькому напрямку. Після цього в червні цього року бійці "Сталевої сотки" повернулися з передової на відновлення. З серпня військові знову відправилися на передову.

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