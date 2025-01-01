Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 13 січня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Робота в Польщі в 2025 році: які документи потрібні для працевлаштування
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Vodafone і Київстар знову підвищують тарифи на свої послуги
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
У Торецьку бійці волинської «сотки» використовують захоплений на Харківщині Т-80
Сьогодні, 19:10
У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями
Сьогодні, 18:36
Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 січня
10 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
09 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 січня
08 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 січня
07 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Vodafone і Київстар знову підвищують тарифи на свої послуги
Сьогодні, 20:38
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Торецьку бійці волинської «сотки» використовують захоплений на Харківщині Т-80
Сьогодні, 19:10
 0
У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями
Сьогодні, 18:36
 0
Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак
Сьогодні, 17:35
 0
Медіа
відео
1/8