Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Vodafone і Київстар знову підвищують тарифи на свої послуги
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями
Сьогодні, 18:36
Словацькі депутати полетіли до Москви говорити про газ, Польща не пропустила їхній літак
Сьогодні, 17:35