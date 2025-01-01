Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 січня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1- 6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

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