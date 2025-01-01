У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями

У Трампа готуються до розмови з путіним. Дзвінок може статися вже найближчими днями та тижнями
Команда новообраного президента США Дональда Трампа працює над організацією телефонної розмови з російським лідером володимиром путіним.

Про це розповів Майк Волц, якого Трамп вирішив призначити на посаду свого радника з національної безпеки, в етері ABC News, пише Громадське.

«Ми над цим працюємо. Я очікую дзвінка принаймні найближчими днями та тижнями», — наголосив він.

Волц вважає, що припинення вогню стало б «неймовірно позитивним першим кроком» з обох сторін, що дозволило б згодом знайти певне переговорне рішення.

«Усі знають, що це має закінчитися якимось дипломатичним шляхом. Я просто не думаю, що реально сказати, що ми збираємося вигнати кожного росіянина з кожного дюйма української землі», — заявив радник Трампа.

Нагадаємо, під час своєї минулої пресконференції Трамп заявив, що знає про бажання путіна зустрітися із ним. А втім, робити це до своєї інавгурації, що запланована на 20 січня, республіканець вважає «недоречним». Однак згодом він заявив, що підготовка до зустрічі з путіним вже триває — вона відбудеться після інавгурації.

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Теги: Росія, Україна, війна
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