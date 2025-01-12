ЦПД: на росію очікує розпад у найближчі 50 років

Андрій Коваленко заявляє, що у найближчі 50 років на Росію очікує розпад. І від цього виграли б не тільки Україна, Захід і національні утворення, а й сама РФ.



Таку думку керівник ЦПД висловив у мережі Telegram, пише



"Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.



Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі".



"Не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу", — розповідає керівник ЦПД.



Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі.



"Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління", — додає військовий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Центру протидії дезінформаціїзаявляє, що у найближчі 50 років на Росію очікує розпад. І від цього виграли б не тільки Україна, Захід і національні утворення, а й сама РФ.Таку думку керівник ЦПД висловив у мережі Telegram, пише LB.ua "Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією в наступні 50 років є неминучим сценарієм для РФ", — розповідає він.Коваленко підкреслює, що він є прихильником такого сценарію, бо "від нього виграли б всі"."Не тільки самі національні утворення РФ, які змогли б самостійно визначати власну політику та союзників відповідно до етнічних інтересів, не тільки великі гравці та Україна, які б розподілили сфери впливу", — розповідає керівник ЦПД.Від цього, на його думку виграла б і сама РФ, яка змогла б нарешті перезавантажити обрану варварську стратегію розвитку, яка існувала сторіччями, та приєднатися до нової цивілізаційної моделі."Для Росії і росіян — це взагалі єдиний шанс на життя. Імперська модель не працює і призведе до загибелі всього, що вони так люблять, в майбутні покоління", — додає військовий.

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