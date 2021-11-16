Волинь - у трійці областей із найдорожчою кавою
Сьогодні, 15:26
Волинь посідає третє місце в Україні за вартістю порції еспресо. Філіжанка кави в області в середньому обійдеться у 37 гривень.
Такі дані оприлюднив сервіс "Опендатабот", пише Суспільне.
Згідно з аналітикою, станом на кінець грудня 2024 року найдорожчу каву в Україні п’ють на Одещині: 40 гривень за порцію. Друга сходинка — у Львівщини. Тут чашка еспресо стане у 39 гривень.
Найдешевшу каву вже можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.
У 2024 році філіжанка еспресо здорожчала на 11% й середня її вартість сягнула 31 гривні. Загалом вартість кави в Україні зросла в 1,7 раза від початку повномасштабної війни — з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень на кінець 2024 року.
Довідково: Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Еспресо — основний складник кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.
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Такі дані оприлюднив сервіс "Опендатабот", пише Суспільне.
Згідно з аналітикою, станом на кінець грудня 2024 року найдорожчу каву в Україні п’ють на Одещині: 40 гривень за порцію. Друга сходинка — у Львівщини. Тут чашка еспресо стане у 39 гривень.
Найдешевшу каву вже можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 гривень за чашку.
У 2024 році філіжанка еспресо здорожчала на 11% й середня її вартість сягнула 31 гривні. Загалом вартість кави в Україні зросла в 1,7 раза від початку повномасштабної війни — з 19 гривень у 2021 році до 33 гривень на кінець 2024 року.
Довідково: Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Еспресо — основний складник кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.
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