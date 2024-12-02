Через порив на центральному водогоні частина лучан залишилася без води

Через порив на центральному водогоні частина лучан залишилася без води
Вранці 12 січня через порив на центральному водогоні частина споживачів обласного центру Волині залишилася без холодного водопостачання.

Про це пише Суспільне.

Йдеться про Привокзальний район, проспект Грушевського, вулиці Гулака-Артемовського, Арцеулова, Коновальця, Огієнка, Клима Савура та прилеглі, повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".

За словами комунальників, понижений тиск або відсутня вода у мережі буде 12 січня з 9:00 до 18:00. Наразі працівники "Луцькводоканалу" ліквідовують порив, аби відновити водопостачання.

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Теги: Луцьк, вода
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