Через порив на центральному водогоні частина лучан залишилася без води
Сьогодні, 13:11
Вранці 12 січня через порив на центральному водогоні частина споживачів обласного центру Волині залишилася без холодного водопостачання.
Про це пише Суспільне.
Йдеться про Привокзальний район, проспект Грушевського, вулиці Гулака-Артемовського, Арцеулова, Коновальця, Огієнка, Клима Савура та прилеглі, повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".
За словами комунальників, понижений тиск або відсутня вода у мережі буде 12 січня з 9:00 до 18:00. Наразі працівники "Луцькводоканалу" ліквідовують порив, аби відновити водопостачання.
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Про це пише Суспільне.
Йдеться про Привокзальний район, проспект Грушевського, вулиці Гулака-Артемовського, Арцеулова, Коновальця, Огієнка, Клима Савура та прилеглі, повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".
За словами комунальників, понижений тиск або відсутня вода у мережі буде 12 січня з 9:00 до 18:00. Наразі працівники "Луцькводоканалу" ліквідовують порив, аби відновити водопостачання.
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