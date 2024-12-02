Через порив на центральному водогоні частина лучан залишилася без води





Про це пише



Йдеться про Привокзальний район, проспект Грушевського, вулиці Гулака-Артемовського, Арцеулова, Коновальця, Огієнка, Клима Савура та прилеглі, повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".



За словами комунальників, понижений тиск або відсутня вода у мережі буде 12 січня з 9:00 до 18:00. Наразі працівники "Луцькводоканалу" ліквідовують порив, аби відновити водопостачання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вранці 12 січня через порив на центральному водогоні частина споживачів обласного центру Волині залишилася без холодного водопостачання.Про це пише Суспільне Йдеться про Привокзальний район, проспект Грушевського, вулиці Гулака-Артемовського, Арцеулова, Коновальця, Огієнка, Клима Савура та прилеглі, повідомили у комунальному підприємстві "Луцькводоканал".За словами комунальників, понижений тиск або відсутня вода у мережі буде 12 січня з 9:00 до 18:00. Наразі працівники "Луцькводоканалу" ліквідовують порив, аби відновити водопостачання.

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