На Волині горіли два житлові будинки





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Зокрема, пожежу цегляного житлового будинку в селі Довжиця Маневицькоі громади приборкали рятувальники 13 Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Колки. Причина лиха - недолік конструкцій димаря.



У селі Жорнище Олицькоі громади Луцького району ліквідовано пожежу в кімнаті дерев'яного будинку. На місці події працювали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та команда місцевої пожежної охорони селища Олика.



Причина пожежі - коротке замикання електромережі.

З цієї ж причини виникло загорання в будинку в селі Мизово Старовижівськоі громади на Ковельщині. Вогонь погашено до прибуття підрозділів служби 101.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в житлових будинках минулої доби.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Зокрема, пожежу цегляного житлового будинку в селі Довжиця Маневицькоі громади приборкали рятувальники 13 Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Колки. Причина лиха - недолік конструкцій димаря.У селі Жорнище Олицькоі громади Луцького району ліквідовано пожежу в кімнаті дерев'яного будинку. На місці події працювали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та команда місцевої пожежної охорони селища Олика.Причина пожежі - коротке замикання електромережі.З цієї ж причини виникло загорання в будинку в селі Мизово Старовижівськоі громади на Ковельщині. Вогонь погашено до прибуття підрозділів служби 101.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію