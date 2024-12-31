На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 12:24
Волинські рятувальники ліквідували 2 пожежі в житлових будинках минулої доби.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, пожежу цегляного житлового будинку в селі Довжиця Маневицькоі громади приборкали рятувальники 13 Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Колки. Причина лиха - недолік конструкцій димаря.
У селі Жорнище Олицькоі громади Луцького району ліквідовано пожежу в кімнаті дерев'яного будинку. На місці події працювали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та команда місцевої пожежної охорони селища Олика.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
З цієї ж причини виникло загорання в будинку в селі Мизово Старовижівськоі громади на Ковельщині. Вогонь погашено до прибуття підрозділів служби 101.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Зокрема, пожежу цегляного житлового будинку в селі Довжиця Маневицькоі громади приборкали рятувальники 13 Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Колки. Причина лиха - недолік конструкцій димаря.
У селі Жорнище Олицькоі громади Луцького району ліквідовано пожежу в кімнаті дерев'яного будинку. На місці події працювали рятувальники 6-ї ДПРЧ м. Ківерці та команда місцевої пожежної охорони селища Олика.
Причина пожежі - коротке замикання електромережі.
З цієї ж причини виникло загорання в будинку в селі Мизово Старовижівськоі громади на Ковельщині. Вогонь погашено до прибуття підрозділів служби 101.
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