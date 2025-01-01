У Польщі пояснили, чому вони проти відправлення військ в Україну

Владислав Косіняк-Камиш виключив можливість відправлення польських миротворців в Україну після війни. На його думку, цим мають займатися не країни, що межують з Україною.



Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише



Польський міністр заявив, що готовий обговорити мирний план, який може запропонувати обраний президент США Дональд Трамп і який нібито може включати ідею відправлення миротворців.



Але він переконаний, що «прикордонні держави не повинні в жодний спосіб з'являтися зі своїми військами в Україні» і що в НАТО має бути «розподіл тягаря і диверсифікація».



Також Косіняк-Камиш підтримав вимогу Трампа до країн НАТО витрачати 5% ВВП на оборону, навіть якщо деяким країнам альянсу на це знадобиться 10 років.



Раніше президент Франції Емманюель Макрон приїздив до Польщі, щоб, за даними ЗМІ, обговорити можливість відправлення контингенту французьких та польських військ до України.



Однак після цього польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його країна не планує відправляти свої війська в Україну в межах миротворчої місії, якби Україна та росія уклали мирну угоду.



Західні війська в Україні



Ще в лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, тоді він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.



У листопаді французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову новообраного президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.



Водночас у середовищі європейських політиків скептично сприймають можливість відправлення місії миротворців в Україну, якщо до неї не будуть залучені військові США, повідомляли в медіа.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщівиключив можливість відправлення польських миротворців в Україну після війни. На його думку, цим мають займатися не країни, що межують з Україною.Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, пише Громадське Польський міністр заявив, що готовий обговорити мирний план, який може запропонувати обраний президент СШАі який нібито може включати ідею відправлення миротворців.Але він переконаний, що «прикордонні держави не повинні в жодний спосіб з'являтися зі своїми військами в Україні» і що в НАТО має бути «розподіл тягаря і диверсифікація».Також Косіняк-Камиш підтримав вимогу Трампа до країн НАТО витрачати 5% ВВП на оборону, навіть якщо деяким країнам альянсу на це знадобиться 10 років.Раніше президент Франціїприїздив до Польщі, щоб, за даними ЗМІ, обговорити можливість відправлення контингенту французьких та польських військ до України.Однак після цього польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що його країна не планує відправляти свої війська в Україну в межах миротворчої місії, якби Україна та росія уклали мирну угоду.Ще в лютому 2024 року президент Франції Емманюель Макрон на зібраній ним зустрічі країн-партнерів Києва в Парижі обговорював відправлення своїх військ до України. А втім, тоді він зазначив, що наразі держави не досягли консенсусу щодо цього питання.У листопаді французьке видання Le Monde написало, що окремі європейські лідери знову повернулися до дискусії про можливе відправлення західних військ до України через потенційну відмову новообраного президента США Дональда Трампа надавати допомогу Києву.Водночас у середовищі європейських політиків скептично сприймають можливість відправлення місії миротворців в Україну, якщо до неї не будуть залучені військові США, повідомляли в медіа.

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